PKK/YPG'den Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'e roketli saldırı! Siviller hedef alındı: Ölüler ve yaralılar var

Birleşmiş Milletler'in 51. maddesinden doğan meşru müdafaa haklarını kullanan Türkiye, Suriye ve Irak'ın kuzeyinde yer alan PKK/PYD/YPG mevzilerine hava harekatı düzenledi.
Pençe Kılıç olarak isimlendirilen harekata 50 F-16 savaş uçağı ile 20'nin üzerinde SİHA'nın katıldığı bildirildi.
Harekat kapsamında çok sayıda terör hedefi imha edildi. Milli Savunma Bakanlığı, 184 kalleşin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Pençe Kılıç ile birlikte büyük tokat yiyen kalleşler, alçakça sivilleri hedef almaya başladı.
Gaziantep'in Karkamış ilçesi ve Kilis Öncüpınar sınırına havan toplar atıldı. Alçak saldırılarda 3 vatandaşımımız şehit düştü.
AZEZ'E ROKETLİ SALDIRI
Kalleşler bu kez de Fırat Kalkanı bölgesindeki Azez'i roketlerle hedef aldı. İlk belirlemelere göre 3 sivil hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.
PKK'lı teröristler, 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki bazı yerleşimleri ele geçirmişti.
Terör örgütü, Tel Rıfat ve çevresinden yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı. Terör örgütü PKK/YPG buradan Fırat Kalkanı Harekatı ve Zeytin Dalı Harekatı bölgesindeki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.