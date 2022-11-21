Zikzak yorgunu! Altılı masa yine karıştı! Kılıçdaroğlu yakın dostuna dert yandı

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta aday olduğunu ima etti. Ancak Altılı Masa'dan açık açık destek gelmedi. Hatta kendi partisinden bile "kazanamaz" sesleri yükseldi.



Yakın dostuna bu konudaki rahatsızlığını iletti: Bir gün önce söylediklerini ertesi gün 'Ben öyle demek istemedim' şeklinde değiştiriyorlar. Bu zikzaklar beni yoruyor.

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