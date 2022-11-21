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    Zikzak yorgunu! Altılı masa yine karıştı! Kılıçdaroğlu yakın dostuna dert yandı

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına altılı masadan destek çıkmadı. CHP içerisinden dahi 'kazanamaz' yorumları yapıldı. Kılıçdaroğlu ise yakın bir dostuna "Bu zikzaklar beni yoruyor" diyerek dert yandı.

    Zikzak yorgunu!

    CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu, her fırsatta aday olduğunu ima etti. Ancak Altılı Masa'dan açık açık destek gelmedi. Hatta kendi partisinden bile "kazanamaz" sesleri yükseldi.

    Yakın dostuna bu konudaki rahatsızlığını iletti: Bir gün önce söylediklerini ertesi gün 'Ben öyle demek istemedim' şeklinde değiştiriyorlar. Bu zikzaklar beni yoruyor.

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    Haberler Güncel Zikzak yorgunu! Altılı masa yine karıştı! Kılıçdaroğlu yakın dostuna dert yandı
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