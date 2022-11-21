TRT SPOR CANLI İZLE- TRT 1, TRT SPOR FREKANS AYARLAMA || TRT 4K, TRT SPOR canlı yayın frekans güncelleme

Türkiye ülkesinde televizyon kanallarının yayınları Türksat 4A uydusu üzerinden yapılmaktadır. Uydunun frekans ayarlarının otomatik olarak yapılması için Türksat 4A arama frekans bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu frekans ayarları yapıldığında Türksat 4A frekans listesi içerisinde bulunan tüm kanallar televizyona yüklenecektir.
FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?
Uydu için frekans ayarlama işlemleri şu şekilde yapılmaktadır.
Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz.
Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız
"Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.
"Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.
Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.
TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ
TÜRKSAT 4A
Frekans 11794
Polarizasyon V(Dikey)
Sembol Oranı 30000
FEC 3/4