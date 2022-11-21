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    • Güncel
    • 21.11.2022 17:03
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    • 21.11.2022 17:03
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    TRT SPOR CANLI İZLE- TRT 1, TRT SPOR FREKANS AYARLAMA || TRT 4K, TRT SPOR canlı yayın frekans güncelleme

    TRT 1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanan maçları canlı yayınla izlemek isteyen televizyon izleyicileri TRT 1 frekans bilgilerini merak ediyor. İşte TRT 1, TRT Spor canlı yayın frekans ayarlama bilgileri ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    TRT 1, TRT SPOR FREKANS AYARLAMA

    Türkiye ülkesinde televizyon kanallarının yayınları Türksat 4A uydusu üzerinden yapılmaktadır. Uydunun frekans ayarlarının otomatik olarak yapılması için Türksat 4A arama frekans bilgilerine ihtiyaç vardır. Bu frekans ayarları yapıldığında Türksat 4A frekans listesi içerisinde bulunan tüm kanallar televizyona yüklenecektir.

    FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

    Uydu için frekans ayarlama işlemleri şu şekilde yapılmaktadır.

    Öncelikle uydu alıcınızı açınız. Kurulum ya da ayarlar menüsüne giriniz.
    Tek kanal arama menüsüne giriş yapınız
    "Uydu" bölümünde "Türksat 42° E" ve Türksat Ankara Paket seçimlerini gerçekleştiriniz.
    "Şebeke Arama" kısmını açık olarak seçiniz.
    Bu şekilde otomatik olarak frekans ve kanal ayarlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

    TRT 1 FREKANS BİLGİLERİ

    TÜRKSAT 4A
    Frekans 11794
    Polarizasyon V(Dikey)
    Sembol Oranı 30000
    FEC 3/4


        TRT 1 GÜNCEL FREKANS DUYURUSU

        TRT, Dünya Kupası maçlarının, Türkiye sınırları içinde daha kaliteli ve kesintisiz izlenebilmesi için frekans bilgilerinin güncellenmesi gerektiği uyarısı yaptı. Duyuruda, TRT HD Türkiye kapsaması Türksat frekans olarak, "Uydu; Türksat 4A, Frekans;11794, Polarizasyon; V (Dikey), Sembol Oranı; 30000, FEC; 3/4" bilgileri paylaşıldı.

        YENİ UYDU TÜRKSAT 4A FREKANS AYARLARI NASIL YAPILIR?

        Frekans ayarlama demek kullanılacak uydu ağına göre kanal listesini yeniden kurmak demektir. Bu kurulum yani frekans ayarlama uyduya göre yapılmazsa televizyon kanalları izlenememektedir. Bu sebepten dolayı 2022 senesine ait yeni uydu Türksat 4A frekansının nasıl ayarlanacağı oldukça önemlidir.

        Türksat 4A ile televizyon alanına yenilikler gelmiştir. Bu yenilikler arasında hızlı bir Yayın Akışı, kaliteli bir görüntü ve kullanım ömrü uzun bir uydu ağı gelmektedir. Televizyon şirketleri Türksat 4A frekansı üzerinden HD yayın yapmak isteyebilir. Bu durumda televizyon şirketleri sertifika almalıdır.

        HD yayın olmak üzere Türksat 4A uydusuna yeni eklenen kanalların sayısını bildirmek gerekirse 500 adedi aştığı söylenebilir. İzleyiciler için bu yayınlar 1080p kalitede ve yüksek çözünürlükte izlenebilmektedir. Bilindiği gibi daha öncesinde aylık ücretler ile HD yayınlar sunulmaktaydı. Türksat 4A sayesinde artık herkes aylık ücret ödemeden HD yayın izleyebilir.
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        Haberler Güncel TRT SPOR CANLI İZLE- TRT 1, TRT SPOR FREKANS AYARLAMA || TRT 4K, TRT SPOR canlı yayın frekans güncelleme
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