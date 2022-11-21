İsviçre'ye NATO yolunda veto gözüküyor! Stockholm ve Lozan'da rezil görüntüler: Belediye meclis üyesi PKK/YPG'lilerle kol kola

Bebek katili, eli kanlı terör örgütü bugün sınır hattında bulunan Gaziantep'i Karkamış ilçesi ve Kilis Öncüpınar'a havanlarla ve roketlerle saldırdı.
Alçak saldırıda 5 yaşındaki Hasan, 22 yaşındaki stajyer öğretmen Büşra ve bir vatandaşımız yaşamını yitirdi. 5 aylık hamile Büşra Karataş ise ağır yaralandı.
Öte yandan PKK destekçileri, terörün kuluçka merkezi İsviçre'de sokağa döküldü.
LOZAN BELEDİYE MECLİS ÜYESİ PKK'LILARLA KOL KOLA
İsviçre'nin Lozan kentindeki PKK/PYD militanları basın toplantısı düzenleyerek Türkiye aleyhinde kara propagada yapıp rezil söylemler sarf ettiler.
Söz konusu etkinlikte çok çarpıcı bir detay kayıtlara geçti. Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard, PKK/PYD/YPG militanları ile yan yana poz verip, Ankara'ya nefret kustu.
Küstah açıklamalarda bulunan Panchard, "Türk devleti gelecek yıl seçimlerinde ortalığı karıştırmaya çalışacak" şeklinde konuşarak, HDPKK ve terör örgütleriyle ağız birliği yaptı.
Fotoğrafta: Lozan belediye meclisi üyesi Ilias Panchard'ın profili
HADSİZ SÖZLERLE AVRUPA'YA ÇAĞRI!
IPPNW isimli oluşumun İsviçre Başkanı olan Dr. Peppe Savary Boriolo isimli örgüt destekçisi Avrupa'ya 'ses çıkarın, harekete geçin' çağrısında bulundu.
Boriolo hadsiz sözlerini "Mesele Esad ve Rusya olunca, Avrupa kimyasal silaha karşı direkt harekete geçmişti. Ama mesele Kürtler olunca ses çıkarmıyorlar" ifadeleriyle tamamladı.