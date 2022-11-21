İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında terörist Albashır'ın detaylı ifadesi ortaya çıktı: "Bana hap verdi"

İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK'lı terörist Ahlam Albashir'in ifadesine ortaya çıktı. Terörist ifadesinde patlamadan önce İstanbul'a geldiği zamana kadar yaşadıklarını anlattı:
"Abim Muhammed, Özgür Suriye ordusunda üst düzey komutandır. Muhammed, DEAŞ saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır. 2017 yılında Ablam Meryem'le YPG kontrolündeki Münbiç'e gittik. Burada Ahmet A. ile sevgili olduk. 2 ay sonra ayrıldık. 2 ay boyunca benden YPG için bir talepte bulunmadı. Münbiç'te YPG üst düzey yöneticileri beni aleyhlerine casusluk yaptığım için tutukladılar.
1 ay Münbiç'te cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra, 'Hacı ile görüşeceksin' diye beni aradılar. Hacı üst düzey sorumluydu. İlk seferinde gözlerim bağlıydı. Görmedim. Sen ÖSO'ya çalışıyorsun dediler. Bir kaç hafta sonra yeniden beni hacıya götürdüler. Bu kez gözlerim açıktı. Vücudunun görünen yerinde dövmesi vardı. Beni ÖSO'ya casusluk yapıyorsun ailene zarar gelecek diye korkuttular."