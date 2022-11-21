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    • 21.11.2022 08:09
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    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında terörist Albashır'ın detaylı ifadesi ortaya çıktı: "Bana hap verdi"

    Son dakika haberi! Beyoğlu'nda 13 Kasım'da 6 kişinin öldüğü, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin teröristler Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri belirlenen 2 şüpheli tutuklandı. Albashır'ın telefonunda patlamanın gerçekleştiği yerin daha önce videosunun çekilmiş olduğu bir görüntü ele geçirilirken ifadesinde terörist Bilal Hassan'ın kendisine olay günü cesaret hapı verdiğini söyledi. Albashır, "Bilal beyaz tenli siyah sakallı vücudunda lekeleri olan ufak tefek biridir. Bana zorla sahip olmaya çalışınca ben evi terk ettim. Hacı ise, 'Bilal ne isterse yap yoksa abin ve ablana zarar gelir' diye korkuttu" dedi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Albashır’ın detaylı ifadesi ortaya çıktı

    İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında tutuklanarak cezaevine gönderilen PKK'lı terörist Ahlam Albashir'in ifadesine ortaya çıktı. Terörist ifadesinde patlamadan önce İstanbul'a geldiği zamana kadar yaşadıklarını anlattı:


    "Abim Muhammed, Özgür Suriye ordusunda üst düzey komutandır. Muhammed, DEAŞ saldırısı sırasında yaralanmış ve iki bacağında da protez takılıdır. 2017 yılında Ablam Meryem'le YPG kontrolündeki Münbiç'e gittik. Burada Ahmet A. ile sevgili olduk. 2 ay sonra ayrıldık. 2 ay boyunca benden YPG için bir talepte bulunmadı. Münbiç'te YPG üst düzey yöneticileri beni aleyhlerine casusluk yaptığım için tutukladılar.


    1 ay Münbiç'te cezaevinde kaldım. Cezaevinden çıktıktan sonra, 'Hacı ile görüşeceksin' diye beni aradılar. Hacı üst düzey sorumluydu. İlk seferinde gözlerim bağlıydı. Görmedim. Sen ÖSO'ya çalışıyorsun dediler. Bir kaç hafta sonra yeniden beni hacıya götürdüler. Bu kez gözlerim açıktı. Vücudunun görünen yerinde dövmesi vardı. Beni ÖSO'ya casusluk yapıyorsun ailene zarar gelecek diye korkuttular."



        PATLAMA YERİNİN VİDEOSUNU DAHA ÖNCEDE ÇEKMİŞ
        "Bilal beyaz tenli siyah sakallı vücudunda lekeleri olan ufak tefek biridir. Bana zorla sahip olmaya çalışınca ben evi terk ettim. Hacı ise, 'Bilal ne isterse yap yoksa abin ve ablana zarar gelir' diye korkuttu, ben de Bilal'e döndüm. Hacı ve Bilal'in talebiyle bir kaç kez Taksim'e gittim. Bilal bana Taksimde çok polis var mı diye sormuştu.


        Taksim'e iki kez korsan taksiyle gittim, döndüm. Hacı benden Taksim heykelinin önünde video çekmemi istedi. Ben de bu sebeple hacıya göndermek üzere Taksim'deki heykelin önünde video çektim ve gönderdim. Sonrasında etraftaki mağazaları çektim. Görüntülerdeki patlamanın gerçekleştiği yerin videosunun olması ise tesadüf. İsteyerek çekmemiştim."

        CESARET HAPI VERMİŞ
        Terörist Ahlam, ifadesinin devamında kendisine cesaret içerikli hap verildiğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, terörist Albashır, "Bilal uyuşturucu içer. Ben içmem. Olay günü Taksim'e gideceğimiz gün bana rahatlatıcı olduğunu söylediği bir adet hap verdi. Ben hapı neden veriyorsun diye sorduğumda, 'Benim üstümde kalmasın sen taşı' dedi. Bilal gideceğimiz gün ilk kez bu kadar iyi davranıyordu. Korsan taksi çağırıp gittik. Yolda biriyle konuşup, 'Tamam kardeş geliyoruz' diye biriyle konuştuğunu birine bilgi verdi. Elindeki çantayı bana verip 'sen gez ben geleceğim' dedi. Çantayla araçtan indim. İstiklale doğru yürümeye başladım." dedi.

        ALBASHIR'IN KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

        112'Yİ ARAMIŞ
        'Çantayı alıp, İstiklal caddesine girdim. Çantaya baktığımda içinde cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda yumuşak dokulu bir paket vardı. Korktum 112'yi aradım. Çıkan şahısla Türkçe bilmediğim için konuşamadım. Korkmuştum. Bu sırada Hacı aradı. Benim arkadan çekilmiş bir görüntümü gönderdi. Görüntüyü anlayamadan Hacı, 'Çantayı bırak, oradan ayrıl. Başkası gelip çantayı alacak' dedi. Ben de bırakıp gittim' dedi.



        İSTİKLALDE BOMBA PATLATMIŞTI
        Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ammar J'nin, patlamanın öncesi ve sonrasında yaptığı WhatsApp yazışmalarına ulaşılırken, 2 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi.

        İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.

        İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

        Soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2'si Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

        Şüpheliler Tareq A. ile Süleyman G, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.

        Kararda, şüpheli Tareq A'nın Taksim'deki bombalı saldırıyı gerçekleştiren Alham Albashır ve firari Bilal Hassan'ı araçla teslim alıp Antakya'dan Ceyhan'a götürdüğü, bunu kendisine teklif eden şüpheli Süleyman G'nin de eskortluk yaptığına ilişkin beyanları olduğu vurgulandı.

        Soruşturma kapsamında terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan şüphelilerden birinin serbest bırakıldığı, 5'inin ise emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

        Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun da emniyetteki işlemleri devam ediyor.

        TERÖRİSTİN YAZIŞMALARI
        İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmada, terörist Ahlam Albashır'ı, patlamadan sonra gittiği Esenler'den alıp Küçükçekmece'ye götüren Ahmed J'nin ağabeyi olan ve firari şüpheli Bilal Hassan'ı patlamanın ardından Edirne'ye kaçırdığı tespit edilen Ammar J'nin kullandığı cep telefonu detaylı olarak incelendi.

        Soruşturma kapsamında tutuklanan Ammar J'nin, patlama sonrasında kız kardeşine, Ahlam Albashır'ı kastederek, "Geldiği elbiselerini çıkarsın atsın, onları bir poşete koy." şeklinde WhatsApp üzerinden mesaj attığı anlaşıldı.

            Ammar J'nin ayrıca Halil M. adlı bir kişiye, Albashır'ın kaçarken çekilmiş fotoğrafını göndererek "Bu o." dediği, Halil M'nin ise "Beni haberdar et." şeklinde yanıt verdiği tespit edildi.

            Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, telefonunda ele geçirilen konuşmaların, Ammar J'nin, patlamadan önceden haberdar olduğuna ve teröriste yardım ettiğine delil olarak değerlendirildiği öğrenildi.

            17 ŞÜPHELİ TUTUKLANMIŞTI
            Soruşturma kapsamında, İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edilmişti.

            Görevlendirilen 29 cumhuriyet savcısı tarafından ifadeleri alınan 49 şüpheliden Ahlam Albashır'ın da aralarında yer aldığı 17'si, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozmak", "kasten öldürme", "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "kasten öldürmeye yardım" suçlarından tutuklanmaları talebiyle hakimliğe sevk edilmişti.

            Savcılık, 3 şüpheliyi adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk ederken, diğer 29 şüphelinin sınır dışı edilmesine karar verilmişti.

            İstanbul nöbetçi sulh ceza hakimliklerince sorgulanan, aralarında terörist Albashır'ın da bulunduğu 17 şüphelinin tutuklanmasına karar verilirken, 3 şüpheli adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı.

            Bombalı saldırıyı gerçekleştiren terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu bazı tutuklular, sağlık kontrollerinin ardından Marmara Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ne götürülmüştü.

            Bulgaristan'da yakalanan, Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısından aranan terörist Bilal Hassan'ın yardımcısı olduğu değerlendirilen Suriyeli Amran Abdulrami ve Moldovalı diğer 3 şüphelinin, Sofya Şehir Mahkemesinde yapılan duruşmada, yasa dışı yollardan Bulgaristan'a girmeleri nedeniyle ve insan kaçakçılığına karıştıkları şüphesiyle tutuklu kalmalarına karar verildi.

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            Haberler Güncel İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısında terörist Albashır'ın detaylı ifadesi ortaya çıktı: "Bana hap verdi"
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