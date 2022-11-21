İstiklal Caddesi'ndeki kanlı saldırıda teröristleri taşıyan ve tutuklanan Tareq A.'dan skandal savunma: "Bu noktaya geleceğini hiç düşünemedim"



Taksim'e iki kez korsan taksiyle gittim, döndüm. Hacı benden Taksim heykelinin önünde video çekmemi istedi. Ben de bu sebeple hacıya göndermek üzere Taksim'deki heykelin önünde video çektim ve gönderdim. Sonrasında etraftaki mağazaları çektim. Görüntülerdeki patlamanın gerçekleştiği yerin videosunun olması ise tesadüf. İsteyerek çekmemiştim."



CESARET HAPI VERMİŞ

Terörist Ahlam, ifadesinin devamında kendisine cesaret içerikli hap verildiğini söyledi. Sabah'ta yer alan habere göre, terörist Albashır, "Bilal uyuşturucu içer. Ben içmem. Olay günü Taksim'e gideceğimiz gün bana rahatlatıcı olduğunu söylediği bir adet hap verdi. Ben hapı neden veriyorsun diye sorduğumda, 'Benim üstümde kalmasın sen taşı' dedi. Bilal gideceğimiz gün ilk kez bu kadar iyi davranıyordu. Korsan taksi çağırıp gittik. Yolda biriyle konuşup, 'Tamam kardeş geliyoruz' diye biriyle konuştuğunu birine bilgi verdi. Elindeki çantayı bana verip 'sen gez ben geleceğim' dedi. Çantayla araçtan indim. İstiklale doğru yürümeye başladım." dedi.

ALBASHIR'IN KEŞİF YAPTIĞI GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKTI | VİDEO İZLE

112'Yİ ARAMIŞ

'Çantayı alıp, İstiklal caddesine girdim. Çantaya baktığımda içinde cips, kek gibi yiyecek poşetleri vardı. Alt kısımda yumuşak dokulu bir paket vardı. Korktum 112'yi aradım. Çıkan şahısla Türkçe bilmediğim için konuşamadım. Korkmuştum. Bu sırada Hacı aradı. Benim arkadan çekilmiş bir görüntümü gönderdi. Görüntüyü anlayamadan Hacı, 'Çantayı bırak, oradan ayrıl. Başkası gelip çantayı alacak' dedi. Ben de bırakıp gittim' dedi.





İSTİKLALDE BOMBA PATLATMIŞTI

Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanan Ammar J'nin, patlamanın öncesi ve sonrasında yaptığı WhatsApp yazışmalarına ulaşılırken, 2 şüphelinin daha tutuklanmasına karar verildi.

İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi yaralandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının terör saldırısına ilişkin başlattığı soruşturma devam ediyor.

Soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın illegal yollarla Türkiye'ye geçmesine yardım ettikleri gerekçesiyle gözaltına alınan 8 şüpheliden İstanbul Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan 2'si Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Şüpheliler Tareq A. ile Süleyman G, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları Sulh Ceza Hakimliğince "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma", "nitelikli adam öldürme" ve "göçmen kaçakçılığı" suçlarından tutuklandı.