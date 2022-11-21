Gaziantep'in Karkamış ilçesi, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristler tarafından yeniden hedef alındı. Suriye'nin kuzeyinden 5 roketin düştüğü olayda roketler ilçe merkezindeki bir lise bahçesi ve iki ev ile Karkamış Sınır Kapısı yakınındaki bir TIR'a isabet etti. Yaralıların olduğu bölgeye ekipler sevk edildi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 1'i çocuk, 1'i öğretmen 3 kişinin saldırıda hayatını kaybettiğini, 6 kişinin ise yaralandığını duyurdu.
BAKAN SOYLU: 1'İ ÇOCUK 1'İ ÖĞRETMEN 3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, saldırıyla ilgili şu açıklamayı yaptı:
"7'si polis özel harekat, 1'i komiser olmak üzere 8 güvenlik mensubumuz yaralandı. Gece de Gaziantep'e atıldı, sınır bölgelerine. Ancak herhangi bir isabet almadı. Fakat bugün öğlen üzeri yine sınır ötesinden bir havan atıldı. İlk tespit edebildiğimiz kadarıyla 3 havan atışı gerçekleşti. Ardından, bunlardan yerleşim yerine isabet edenler oldu. 6 yaralımız vardı, onlar hastaneye intikal ettirildi. Maalesef ilk bilgiler çerçevesinde 3 vatandaşımız hayatını kaybetti. Bunlardan 1 tanesi de çocuk, bir tanesi öğretmen. Yerleşim yerine, mahalleye isabet eden havan sonucunda böyle bir kaybımız söz konusu."
BAKAN ÖZER: SINIF ÖĞRETMENİMİZ AYŞENUR ALKAN'I KAYBETTİK
Milli Eğitim Bakanı Özer de Kocatepe İlkokulu ve Karkamış Anaokulu'nun camlarında kırıklar tespit edildiğini açıklarken "Sınıf öğretmenimiz Ayşenur Alkan'ı kaybettik" diye konuştu.