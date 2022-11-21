AK Parti’den teröriste terörist diyemeyenlere sert tepki

İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde geçtiğimiz hafta sonu 13 Kasım Pazar günü terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı terör saldırısı gerçekleştirildi. Hain saldırıda kadın terörist Ahlam Albashir'in banka bıraktığı bombanın patlatılması sonucu 6 vatandaşımız şehit olmuş, 81 vatandaşımız da yaralanmıştı. Terör saldırısının ardından yürütülen soruşturma kapsamında 'Taksim Bombacısı' kadın terörist Ahlam Albashir ve 16 kişi tutuklandı. Kalleş saldırıyla ilgili yürütülen soruştumada gözaltına alınan 5 kişi için daha tutuklama talep edildi.

TÜRKİYE'DEN TERÖRE DARBE

Terör örgütünün hain saldırısının ardından Milli Savunma Bakanlığı, harekete geçti. Başkomutan Erdoğan'ın emri doğrultusunda Türk Silahlı Kuvvetleri, dün gece yarısı Suriye ve Irak'ın kuzey bölgelerindeki terör hedeflerinin düzenlenen "Pençe-Kılıç" isimli hava harekatı ile vurulduğunu duyurdu. Hava harekatında 89 terör hedefi tam isabetle vurulurken aralarında sözde üst düzey yöneticisi de olan çok sayıda terörist etkisiz hale getirildi.

ÇOCUK KATİLİ TERÖRİSTLER

Türkiye'nin hava harekatının ardından terör örgütü PKK/YPG, yine sivilleri hedef aldı. Karkamış'a dün saat 11.15'ten bu yana Suriye tarafından 10 roket atıldı. Okul, TIR ve evlerin isabet ettiği kalleş saldırılarda 1'i öğretmen, 1'i çocuk 3 kişi şehit oldu. Yaralanan 11 kişiden 2'sinin hayati tehlikesi bulunduğu bildirildi. 5 aylık hamile olan ağır yaralı Büşra Karataş entübe edildi. Hayatını kaybeden 5 yaşındaki Hasan Karataş, CHP İzmir Milletvekili Mahir Polat'ın 5 yaşındaki yeğeni çıktı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer bölgeye giderek incelemelerde bulundu.

Terör örgütü YPG/PKK sınır ötesinden Gaziantep'in Karkamış ilçesine roketli saldırı gerçekleştirdi. 10 roketin fırlatıldığı saldırılarda, roketler sınırın sıfır noktasında bulunan ilçedeki iki okul, iki ev ile gümrük kapısında bekleyen bir TIR'a da isabet etti. Saldırılarda biri öğretmen, biri 5 yaşındaki çocuk olmak üzere 3 vatandaş yaşamını yitirdi. Saldırılarda Karkamış'ta çok sayıda ev saldırılarda zarar gördü. Şehrin elektrik altyapısı zarar gördü.

10 SALDIRI GERÇEKLEŞTİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu saat 11:15'ten itibaren 10 adet saldırı gerçekleştiğini açıkladı. Bakan Soylu şunları söyledi.

Bugün 11.15'ten bu yana kadar 10 adet atım gerçekleşti. Okullarımız da bir saldırımız oldu. Okulun hemen bahçe duvarının yanına bir düşüm söz konusu oldu. Oradan oluşan basınça da öğretmen odasının camlarının kırılması konusu 22 yaşında Ayşenur Alkan öğrenimiz şehit oldu. Evlere isabet etmek suretiyle de saldırı devam etti. Bu saldırı sonucun da da maalesef 5 yaşında bir çocuğumuz şehit oldu. Tabii yine aynı evde Büşra Karataş 5 aylık hamileydi. O da karnından bir yara aldı. O da entübe şu anda. Onu da 5 aylık bebeğiyle yaşatmaya çalışıyor. İnşallah o bebek de hayata tutunur. İnsanlıktan yoksun bir ürünün sonucudur. Biz bu saldırıları yıllar önce de yaşadık. Akşam itibariyle Kilis Öncüpınar'a da saldırılar oldu. Bunun bir tek karşılık var. Adım atamayacak yere kadar temizlemektir.

5 yaşındaki çocukların üzerine bomba yağdıranlar bedelini ödeyecektir. Bu büyük millet de aziz sorumluluğunu gelecek nesillere bırakmaz, hesabını soracaktır.

Terör örgütü PKK/YPG'nin sivillere yönelik saldırılarına sessiz kalanlara ve Türkiye'nin terörle mücadelesine karşı çıkanlara art arda tepkiler geldi.

AK PARTİ'DEN TERÖRLE MÜCADELENİN DURMASINI İSTEYENLERE TEPKİ

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Türkiye'nin terörle mücadelesinin durmasını isteyenlere sert tepki gösterdi. Sözcü Çelik sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeler kullandı:

"Terör örgütüne destek veren kesimler, terörle mücadele operasyonlarımızın durmasını istiyorlar. Bunlar egemenliğimizi terör örgütlerine ve onların arkasındaki yabancı odaklara devretmek isteyenlerdir. Egemenliğimizi koruyacağız, terörle mücadeleye tavizsiz devam edeceğiz.

Bu şebekeler, Türkiye'nin terörle mücadele operasyonlarına "savaş politikası" diyor. Terörle mücadelemize savaş politikası diyenler "terör siyaseti"nin üyesi olarak konuşuyorlar. Bu zihniyet, Türkiye Cumhuriyeti ile terör örgütünü eşit göstermeye çalışan sapkın bir zihniyettir.

Terör insanlığın düşmanıdır. Terörle mücadeleyi engellemeye çalışmak, hukuk devletini ve demokrasiyi yok etmeye çalışmaktır. Terörün her türlüsüne karşı en güçlü mücadeleyi vermeye devam edeceğiz. Terör siyaseti yapanlara karşı siyasi mücadeleyi kararlılıkla sürdüreceğiz."

GAZETECİ ŞABAN SEVİNÇ'TEN SERT TEPKİ

Muhalif gazetecilerden Şaban Sevinç, PKK'nın adını anmayıp TSK'yı hedef alan muhalefete ve Batı dünyasına teröre kurban giden iki çocuğun fotoğrafını paylaşarak sert tepki gösterdi. Sevinç, "Ecrin ve Hasan. Terör kurbanı çocuklarımız. Hala TSK'ya laf söyleyen şerefsizler var" ifadelerini kullandı.