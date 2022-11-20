Emlak vergisi muafiyeti şartları vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Özellikle emekliler muafiyet şartları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Peki, Emekli emlak vergisi muafiyeti şartları neler? Emlak vergisi sorgulama nasıl yapılır? İşte merak edilenler...
KİMLER EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLABİLİR?
Emekliler,
Hiçbir geliri olmayanlar,
Engelliler,
Gaziler,
Şehitlerin dul ve yetimleri.
EMLAK VERGİSİ MUAFİYET ŞARTLARI NELER?
-Türkiye sınırları içinde sahip olunan konutun (imar barışı kapsamında yapı kayıt belgesi alınmış konutlar dahil) brüt yüzölçümünün 200 metrekareyi aşmaması.
-Sadece tek bir konuta (mesken) sahip olunması.