CHP'nin TikTok videosu üzerinde soyunduğu algısı kısa sürdü! Algı operasyonunu çürüten gerçek ortaya çıktı!





Yaşanan hain saldırının ardından sosyal medya üzerinden yayılan bir video büyük bir infiale neden olmuş ve tepki çekmişti.



Videoda bir kişinin elindeki torbayı alıp konuştuğu ve torbayı sallayarak bir anda hareket ettiği görülmüştü. Videoda 'bombalı paket şakası' yapılıyor üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP Milletvekili Gürsel Tekin ve bazı fondaş medya kuruluşları devreye girerek devleti karalamaya yönelik söylemlere soyunmuşlardı.