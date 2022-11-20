CHP'nin TikTok videosu üzerinde soyunduğu algısı kısa sürdü! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tek tek çürüttü





ALGI OYUNU KISA SÜRDÜ

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada yapılan algı oyunu kısa sürdü.





(Fotoğraftaki kişi Adham Assı)



Siber Suçlardan yapılan açıklamada;

Video içeriğinde yer alan gözlüklü şahsın, 1989 İsrail doğumlu ADHAM ASSI olabileceğinin değerlendirildiği, şahsın 05/11/2022 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı, çıkış kaydına rastlanılmadığı, +90 506 465 91 45 GSM numarasının adına kayıtlı olduğu, 15.11.2022 tarihli İstanbul/Beyoğlu'nda bulunan Ufuk Otel'de konaklama kaydının olduğu ve konaklamasının halen daha devam ettiği,