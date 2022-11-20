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    • 20.11.2022 19:28
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    CHP'nin TikTok videosu üzerinde soyunduğu algısı kısa sürdü! Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tek tek çürüttü

    CHP'nin sosyal medyada paylaşılan video üzerinden devleti karalamaya yönelik söylemlere imza atarak 'terör saldırısı üzerinden Türkiye ile dalga geçiyorlar' algısını Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığ çürüttü. Video içeriğinde yer alan gözlüklü şahsın,1989 İsrail doğumlu Adham Assı olduğu ve “İstanbul’da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…” dediği ortaya çıktı.

    takvim.com.tr
    CHP ve fondaş medyanın algısı kısa sürdü!

    İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü hain terör saldırısı sonucu 6 kişi şehit olurken, 81 kişi yaralanmıştı.



    Yaşanan hain saldırının ardından sosyal medya üzerinden yayılan bir video büyük bir infiale neden olmuş ve tepki çekmişti.


    Videoda bir kişinin elindeki torbayı alıp konuştuğu ve torbayı sallayarak bir anda hareket ettiği görülmüştü. Videoda 'bombalı paket şakası' yapılıyor üzerinden algı oluşturmaya çalışan CHP Milletvekili Gürsel Tekin ve bazı fondaş medya kuruluşları devreye girerek devleti karalamaya yönelik söylemlere soyunmuşlardı.



    Videoya tepki gösteren CHP Milletvekili Gürsel Tekin ise şunları yazdı:
    "Şimdi soruyorum TikTok'ta video çekip İstiklal Caddesi'nin ortasında, Türk milletinin acısıyla alay eden bu insan müsvetteleri hakkında bir işlem yapıldı mı? Hem bu ülkeye gelecekler, hem bu milleti aşağılayacak, hakaret edecekler. Tahammülümüz kalmadı."



        ALGI OYUNU KISA SÜRDÜ
        Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada yapılan algı oyunu kısa sürdü.


        (Fotoğraftaki kişi Adham Assı)

        Siber Suçlardan yapılan açıklamada;
        Video içeriğinde yer alan gözlüklü şahsın, 1989 İsrail doğumlu ADHAM ASSI olabileceğinin değerlendirildiği, şahsın 05/11/2022 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı, çıkış kaydına rastlanılmadığı, +90 506 465 91 45 GSM numarasının adına kayıtlı olduğu, 15.11.2022 tarihli İstanbul/Beyoğlu'nda bulunan Ufuk Otel'de konaklama kaydının olduğu ve konaklamasının halen daha devam ettiği,


        (Fotoğraftaki kişi Fors Rayyan)

        Video içeriğinde yer alan şapkalı şahsın, 1989 İsrail doğumlu FORS RAYYAN olabileceğinin değerlendirildiği, şahsın 05/11/2022 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı, 08/11/2022 tarihinde İstanbul Havalimanından İsrail'e çıkış kaydının olduğu görülmüştür.


        (Fotoğraftaki kişi Ayman Othman)

        Videoda yer alan 3. şahsın Ayman OTHMAN olduğunun değerlendirildiği, şahsın 03.11.2022 tarihinde Türkiye'ye giriş yaptığı, 10.11.2022 tarihinde İsrail'e çıkış kaydının olduğu görülmüştür.

        Video üzerinde yapılan gayrı resmi çeviri aşağıda sunulmuştur. "İstanbul'da en çok sinirlendiğim olay; çıkıp geziyorsun dolanıyorsun bir şeyler alacaksın bir bakıyorsun…"

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