İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını düzenleyen PKK/PYD'li terörist Ahlam Albashır'ın facebook hesabı deşifre oldu: "Salih’in Esmeri"

Beyoğlu'nda 6 kişinin yaşamını yitirdiği, 81 kişinin yaralandığı terör saldırısına ilişkin soruşturma kapsamında, terörist Ahlam Albashır'ın İstiklal Caddesi'nde 22 Ekim ve 4 Kasım'da yaptığı keşif görüntülerine ulaşıldı.
FİRARİ TERÖRİST BİLAL HASSAN'IN GÖRÜNTÜSÜ | VİDEO İZLE
İstiklal Caddesi'nde 13 Kasım Pazar günü saat 16.14'te meydana gelen terör saldırısında 6 kişi hayatını kaybederken, 81 kişi yaralandı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının patlamaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında 8 savcı ve 2 başsavcı vekili görevlendirildi.
Soruşturma kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan terörist Ahlam Albashır'ın da aralarında bulunduğu 51 şüpheliden 2'si serbest bırakılırken, 49'u emniyetteki işlemlerinin ardından Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.
"Hüsam"
Terör saldırısının gerçekleştirilmesinde yardım-yataklık ettiği belirlenen ve Suriye Azez'de emniyet güçlerince gözaltına alındıktan sonra İstanbul'a getirilen "Hüsam" kod adlı terör örgütü mensubunun emniyetteki işlemleri ise sürüyor.