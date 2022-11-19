İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısını düzenleyen PKK/PYD'li terörist Ahlam Albashır'ın facebook hesabı deşifre oldu: "Salih’in Esmeri"





Ferhat Habeş



ESENLER'DEKİ İŞ YERİ SAHİBİ HABEŞ'İN KARDEŞİNİN DE TERÖR BAĞLANTISI TESPİT EDİLDİ

Terörist Ahlam Albashır ve firari şüpheli Bilal Hassan'ın 4 ay boyunca kaldıkları ev ve çalıştıkları iş yerinin sahibi olan Ferhat Habeş ile ilgili yeni detaylara ulaşıldı.

Terör örgütü ile bağlantısı daha önce tespit edilen ve saldırıyla ilgili tutuklananlar arasında yer alan Habeş'in kardeşinin de terör örgütü PYD/YPG'de görev aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından düzenlenen bir operasyonda etkisiz hale getirildiği öğrenildi.