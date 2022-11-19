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    • 19.11.2022 19:38
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    Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI , ne zaman açıklanacak? || pa.edu.tr SORGULAMA EKRANI || 2022 EGM BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI

    Bekçilik mülakat sonuçları için heyecanlı bekleyiş sürüyor. 5 Ağustos'ta bekçilik sınavlarının açıklanmasının ardından yapılan mülakatların sonuçları, mülakatlara katılan adaylar tarafından bekleniyor. İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI?

    Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Polis Akademisi Başkanlığı tarafından bekçilik mülakat sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Adaylar, sonuçlar için gözlerini EGM PA adreslerine çevirdi.

    BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    Bekçilik mülakat sonuçları için Polis Akademisi Başkanlığı tarafından yapılacak açıklama bekleniyor. 2022/1. Dönem Çarşı ve Mahalle Bekçiliği Fiziki Yeterlilik ve Sözlü Sınav Aşamasına katılacak olan adayların beklediği sonuçlar için henüz bir tarih açıklaması yapılmadı. Tarih açıklanır açıklanmaz haberimizden öğrenebilirsiniz.

    SÖZLÜ MÜLAKATTA ADAYLAR NASIL DEĞERLENDİRİLECEK?

    Sözlü Mülakat sürecinde adaylar şu koşullarda değerlendirilecek;

    a) Konu hakkındaki bilgi düzeyi,

    b) Kendisinden istenileni kavraması,

    c) Özgüveni,

    ç) İfade etme yeteneği,

    d) Beden dilini kullanma becerisi,

    olmak üzere beş ayrı kritere göre ve her bir kriter (20) puan olmak üzere toplam (100) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. Sözlü sınavda (100) puan üzerinden en az (70) puan alanlar başarılı sayılacaktır.

        BEKÇİLİK EĞİTİMİ NE KADAR SÜRER?

        Madde 22- Bakanlıkça veya valilikçe düzenlenen kursların süresi 3 aydan fazla olamaz.

        BEKÇİ MAAŞI NE KADAR 2022?

        En düşük bekçi maaşı 9 bin 259 lira, üniversite mezunu bekçi maaşı ise 10 bin 920 liraya yükseldi.

        BEKÇİLİK SÖZLÜ MÜLAKATI GEÇTİKTEN SONRA NE OLACAK?

        Sözlü sınav komisyonu; başarılı olan adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olur", başarısız adaylar hakkında "Çarşı ve Mahalle Bekçisi Adayı Olamaz" kararı verir. Puanlama ve karar, değerlendirme karar formuna işlenir.
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        Haberler Güncel Bekçilik mülakat sonuçları AÇIKLANDI MI , ne zaman açıklanacak? || pa.edu.tr SORGULAMA EKRANI || 2022 EGM BEKÇİLİK MÜLAKAT SONUÇLARI
            SON DAKİKA