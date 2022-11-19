Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 19.11.2022 23:01
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 19.11.2022 23:01
    ABONE OL

    ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM AİS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA || ÖSYM ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

    ALES soruları ve cevapları, söz konusu sınav öncesi adayların gündemine geldi. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) başvuruları 30 Eylül – 10 Ekim 2022 tarihlerinde alınan bu yılın son oturumu olan ALES/3, 20 Kasım tarihinde gerçekleşecek. Sayısal ve Sözel Testlerden oluşan söz konusu sınavın ardından, ÖSYM ALES cevap anahtarı kitapçıklarını ÖSYM.gov.tr internet adresinden yayımlayacak. Adaylar, ALES soruları ve cevaplarını PDF olarak da indirebilecekler. Öte yandan yüksek lisansa giriş kapsamında gerçekleşen ALES sınavının sonuçları ise aralık ayında ilan edilecek.

    takvim.com.tr
    ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak?

    ALES sınavı 20 Kasım Pazar günü organize edilecek. Başvurularını daha önceden yapan adaylar sınav sonrası cevap anahtarının belirli bir kısmını görüntüleyecekler. Soru ve cevap anahtarının sınav sonrası aynı gün yayınlanması bekleniyor. ALES sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 9 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.

    ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

    ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre ALES/3 sınav sorularının 20 Kasım 2022 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.

    ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU

    Öte yandan ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre ALES sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak.

    Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.

        ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

        20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

        Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi'ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Kasım 2022 tarihinde 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        FETÖ’den 23.969 kişi halen firarda
        Haberler Güncel ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM AİS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA || ÖSYM ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?
            SON DAKİKA