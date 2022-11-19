ALES soruları ve cevapları ne zaman yayımlanacak? ÖSYM AİS CEVAP ANAHTARI SORGULAMA || ÖSYM ALES/3 sonuçları ne zaman açıklanacak 2022?

ALES sınavı 20 Kasım Pazar günü organize edilecek. Başvurularını daha önceden yapan adaylar sınav sonrası cevap anahtarının belirli bir kısmını görüntüleyecekler. Soru ve cevap anahtarının sınav sonrası aynı gün yayınlanması bekleniyor. ALES sonuçları ise ÖSYM takvimine göre 9 Aralık 2022 tarihinde ilan edilecek.
ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
ÖSYM'den sınav sorularının yayınlanacağı tarih hakkında henüz bir açıklama gelmedi. Ancak daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti. Bu bilgilere göre ALES/3 sınav sorularının 20 Kasım 2022 Pazar günü erişime açılması bekleniyor.
ALES SONUÇ TARİHİ BELLİ OLDU
Öte yandan ALES sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih ÖSYM'nin 2022 sınav takviminde yer aldı. Takvim bilgisine göre ALES sonuçları 9 Aralık 2022 tarihinde erişime açılacak.
Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden, mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Sınav sonuç belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. İnternet sayfasındaki duyurular, sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir.