TOKİ kura takvimi belli oldu! Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinde 12 ilde kuralar tamamlandı, yeni kuralar 11 ilde çekilmeye başlıyor" denildi. Vatandaşlar tarafından heyecanla beklenen çekiliş tarihleri oldukça merak ediliyor. Bu nedenle yapılan açıklama sonrası arama motorlarına yönelenler TOKİ kura takvimini araştırıyor. İşte yeni güncel TOKİ kura takvimi ve konu hakkında merak edilenler...
TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Sosyal konut projesinde 11 ilde 29 bin 363 konut için kura çekimleri 17-28 Kasım tarihleri arasında yapılacak.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. 7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.
TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!
Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;
🔴17 KASIM PERŞEMBE: KİLİS 550 KONUT - MUŞ 1150 KONUT
🔴18 KASIM CUMA: BİNGÖL 100 KONUT – GAZİANTEP 10 BİN 24