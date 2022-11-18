MİT'ten PKK'nın sözde kadın yapılanmasına darbe: Norşin Afrin ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.
MİT'TEN PKK'NIN SÖZDE KADIN YAPILANMASINA DARBE | VİDEO İZLE
MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.
İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
2 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan
19 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli
24 Haziran 2022 Süleymaniye
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu
4 Temmuz 2022 Gara
Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir
4 Temmuz 2022 Suriye
YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim
17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan