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    • Güncel
    • 18.11.2022 09:26
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    • 18.11.2022 09:39
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    MİT'ten PKK'nın sözde kadın yapılanmasına darbe: Norşin Afrin ve 4 terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi! MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    MİT’ten PKK’nın sözde kadın yapılanmasına darbe

    MİT, Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesinde düzenlediği operasyonla, terör örgütü PKK'nın sözde kadın yapılanması sorumlularından Norşin Afrin ve 4 teröristi etkisiz hale getirdi.

    MİT'TEN PKK'NIN SÖZDE KADIN YAPILANMASINA DARBE | VİDEO İZLE

    MİT PKK'YA DA AĞIR DARBELER VURDU
    MİT son dönemde terör örgütü PKK'ya da ağır darbeler vurarak büyük operasyonlara imza attı.

    İşte MİT'in yakaladığı hainlerden bazıları;
    2 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde yöneticilerinden terörist Mehmet Doğan

    19 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde Suriye özerk yönetimi merkez yürütme konseyi eş başkanı Suriyeli terörist Hüseyin Şibli

    24 Haziran 2022 Süleymaniye
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist Delal Azizoğlu

    4 Temmuz 2022 Gara
    Sözde PKK-HPG konseyi üyesi ve örgütün kadın yapılanması YJA-STAR'ın sözde üst düzey yöneticisi terörist Hanım Demir

    4 Temmuz 2022 Suriye
    YPJ'nin sözde Suriye komutanlarından terörist Siham Müslim

    17 Temmuz 2022 Gara/ Duhok
    PKK'nın sözde üst düzey yöneticilerinden terörist İzzettin İnan

        22 Temmuz 2022 Suriye
        YPG'nin sözde Ortak Operasyon Odası Genel Komutanı terörist Selva Yusuf

        24 Temmuz 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde Aynularab (Kobani) sorumlusu terörist Şahin Tekintanğaç

        28 Temmuz 2022 Süleymaniye
        PKK/KCK'nın sözde yürütme konseyi üyesi terörist Hatice Hazer

        30 Temmuz 2022 Suriye
        Güngören saldırısının faillerinden PKK'lı terörist Nüsret Tebiş

        1 Ağustos 2022 Aynularab
        PKK-YPG'nin sözde PKK-YPG'nin sözde Aynularab yürütme konseyi üyesi terörist Erhan Arman

        9 Ağustos 2022 Gara
        Sözde Gara lojistik sorumlusu terörist Azad Yandı

        12 Ağustos 2022 Kamışlı
        Terör örgütü PKK/PJAK'ın sözde komutanı terörist Yusif Mehmud Rebani

            16 Ağustos 2022 Kamışlı
            PKK/YPG'nin sözde Kamışlı eyalet yöneticisi terörist Muhsin Yağan

            31 Ağustos Gara
            PKK/KCK'nın sözde akademiler sorumlusu Ümit Tarhan

            4 Eylül Sincar
            PKK'nın sözde yöneticilerinden 'Darav Gevda' kod adlı Bedirhan Abi

            12 Eylül Erbil
            PKK'nın sözde suikast timinde yer alan Vedat Aksaç

            18 Eylül Ayn İsa
            PKK/YPG'nin kırmızı bültenle aranan sözde sorumlularından Mehmet Gürbüz

            23 Eylül Sınır hattı
            PKK/KCK'lı Atilla Çiçek ve örgütün sözde sorumlularından Hüseyin Yıldırım

            26 Eylül
            PKK/YPG'nin sözde Ayn İsa Cephe Sorumlusu Mehmet Akyol

            29 Eylül Afrin-Azez karayolu
            PKK/PYD'li teröristler Ozan Tunç, Mehmet Kaykır ve Ferhad Edemen

            28 Eylül Halep
            PKK/KCK'nın sözde orman yangını eylemleri sorumlusu Sabah Oğur

            6 Ekim Aynularap
            PKK/YPG'nin sözde Kobani sorumlusu Hasan Demertaş

            9 Ekim Gara
            PKK'nın Gara Sağlık Komitesi Sorumlusu Ökkeş Deveri

            10 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde lojistik sorumlusu Çekdar Kaya

            21 Ekim Sincar
            PKK'nın sözde suikast birimi sorumlusu Burhan Piçak

            24 Ekim Suriye
            PKK/YPG'nin sözde Çavreş tugayı sabotaj taburu sorumlusu "Amed Dorşin" kod adlı terörist Eyyüp Yakut

            1 Kasım Suriye
            PKK'nın Sabotaj sorumlularından Ersin Şahin

            5 Kasım Suriye
            PKK-YPG'nin sözde Derik sabotaj taburu sorumlusu "Serdem Pir-Serhat Harun" kod adlı Ersin Şahin

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            Haberler Güncel MİT'ten PKK'nın sözde kadın yapılanmasına darbe: Norşin Afrin ve 4 terörist etkisiz hale getirildi
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