CHP yandaşı Sözcü'nün PKK/PYD yalanı elinde patladı! "Barındırılması talimatı Kobani'den eylem talimatı Münbiç'ten"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Mersin'deki polisevi ile İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırılarının Münbiç'ten gelen teröristler tarafından gerçekleştiğini bildirdi.
SÖZCÜ BAKAN SOYLU'YA SALDIRDI
Bakan Soylu'nun Münbiç'i işaret etmesi sonrası algı operasyonuna girişen CHP yandaşı Sözcü, "Bombalı saldırı talimatının lokasyonu yine değişti… Süleyman Soylu bu kez de 'Münbiç' dedi!" başlığıyla skandal bir habere imza attı.
"KOBANİLİ TEKSTİLCİNİN EVİNDE BARINDIRILMASI TALİMATI KOBANİ'DEN, EYLEM TALİMATI MÜNBİÇ'TEN, SAKLANMASI TALİMATI KAMIŞLI'DAN"
CHP yandaşı Sözcü'nün yalan ve iftira dolu haberini ise İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı deşifre etti. Çataklı sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dezenformasyon haberini düzeltelim; İstiklal'deki saldırıda teröristin Kobanili tekstilcinin evinde barındırılması talimatı Kobani'den, Eylem talimatı Münbiç'ten, Saldırıdan sonra teröristin saklanması talimatı Kamışlı'dan! Çarpıtarak korumaya çalışmayın. Olayın faili PKK/PYD'dir" denildi.