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    • 18.11.2022 09:23
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    Bakan Koca müjdeyi verdi! 42.500 YENİ PERSONEL ALIMI || iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI || Sağlık Bakanlığı personel alımı KADRO ve BRANŞ dağılımı...

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.Fahrettin Koca'nın açıklamasının ardından sağlık sektöründe yer almak isteuyen binlerce aday konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı.

    takvim.com.tr
    Bakan Koca müjdeyi verdi! 42.500 yeni personel alınıyor!

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca beklenen müjdeyi verdİ. osyal medya hesabından paylaşım yapan Bakan Koca, 42.500 yeni personelin alımı için Başvuru Kılavuzları'nın İŞKUR'a gönderildiğini açıkladı.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

    Sağlık bakanı Fahrettin Koca heyecanla beklenen personel alımı hakkında müjdeyi verdi! İşte konuyla ilgili yapıulan açıklama;

    31.183'ü sözleşmeli personel, 11.317'si sürekli işçi olmak üzere, 85.000 yeni çalışma arkadaşından ilk etapta 42.500'ünün alımı için dün Başvuru Kılavuzları İŞKUR'A, tercih kılavuzu hazırlanmak üzere listeler ÖSYM'YE GÖNDERİLDİ. Hepimize hayırlı olsun.

    SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI ŞARTLARI NELERDİR?

    Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı başvuru tarihleri, şartları, kadro ve branş dağılımı henüz belli olmadı. Detaylar Sağlık Bakanlığı tarafından yayınlanacak başvuru kılavuzunda yer alacak. Başvuru kılavuzu yayınladığında haberimiz üzerinden öğrenebilirsiniz.

        SAĞLIK BAKANLIĞI PERSONEL ALIMI KADRO - BRANŞ DAĞILIMI BELLİ OLDU MU?

        Sağlık Bakanlığı 85 bin personel alımı kadro ve branş dağılımı hakkında henüz resmi bir açıklama gelmedi.

        Daha önce Resmi Gazete'de yayımlanan 27 bin personel alımı Cumhurbaşkanlığı kararı ise şu şekildeydi;

        Eleman temininde güçlük çekilen yerlerde ve hizmet dallarında, sağlık hizmetlerinin etkili ve verimli bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla 2022 yılının sonuna kadar uygulanmak üzere istihdam edilecek sözleşmeli sağlık personeli sayısı 27 bin olarak tespit edildi. Karara göre; 2022 yıl sonuna kadar 19 bin 694 uzman doktor, 7 bin 114 doktor, 147 ebe, 38 sağlık memuru, 3 hemşire, 1 diyetisyen, 1 diş doktoru, 1 psikolog ve 1 sağlık teknikeri sözleşmeli olarak istihdam edilecek.
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        Haberler Güncel Bakan Koca müjdeyi verdi! 42.500 YENİ PERSONEL ALIMI || iskur.gov.tr BAŞVURU EKRANI || Sağlık Bakanlığı personel alımı KADRO ve BRANŞ dağılımı...
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