TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ || 2022-2023 TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir KURA TARİHLERİ belli oldu mu? TOKİ İstanbul, Ankara, İzmir kuraları ne zaman?

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Toplu Konut Daire Başkanlığı (TOKİ) eliyle hayata geçirilen Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesinin ilk kuraları çekilerek tamamlandı. 7-16 Kasım tarihleri arasında 12 ilde noter huzurunda çekilen kuralar sonucunda 21 bin 893 konutun hak sahipleri belli oldu. Kura çekimin ikinci etabı da 11 ilde bugün Kilis ve Muş ilerinde başlıyor. 17-28 Kasım'da tarihleri arasında gerçekleşecek konut kuralarının çekilişinde Kilis, Muş, Bingöl, Gaziantep, Erzurum, Erzincan, Tunceli, Elazığ, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır'da toplam 29 bin 363 konut sahibini bulacak. Kuralar, noter huzurunda ve canlı yayında gerçekleştirilecek.
TOKİ KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve TOKİ eliyle hayata geçirilen "İlk Evim, İlk İş Yerim" projesi kapsamında 81 ilde 250 bin sosyal konutun kura çekimine hız kesmeden devam ediliyor. 7-16 Kasım'da arasında Şırnak, Ardahan, Kars, Siirt, Iğdır, Batman, Ağrı, Mardin, Van, Şanlıurfa, Hakkari, Bitlis'te noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekiminde 21 bin 893 konutun hak sahibi belli oldu.
TOKİ YENİ KURA TAKVİMİ BELLİ OLDU!
Bugün itibariyle Kilis ve Muş'tan başlayacak ikinci etap kura çekilişi 28 Kasım'a kadar devam edecek. 11 ilde gerçekleştirilecek kura tarihleri ve konut sayısı şu şekilde;
🔴17 KASIM PERŞEMBE: KİLİS 550 KONUT - MUŞ 1150 KONUT
🔴18 KASIM CUMA: BİNGÖL 100 KONUT – GAZİANTEP 10 BİN 24