İstiklal Caddesi'ndeki terör saldırısına ilişkin tutuklanan şüphelilerden 6'sının ifadeleri ortaya çıktı





İstanbul 3. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğinde ifadeleri alınan şüphelilerden Ammar Jarkas, Edirne üzerinden kaçan Bilal Hassan'ı tanımadığını öne sürdü.



Korsan taksicilik yaptığını söyleyen Jarkas, "Halil Menci, onu (Ahlam Albashır) taşımamı istedi. Menci, Suriye Kamışlı'da oturuyor. Hiçbir şey bilmeden sadece onu taşımam söylendi. Yakalandığım yer de komşumuzun evidir. Biz sonradan o evdeyken onun fotoğrafını gördüğümüzde polise bildirmek istedik ancak biz bildirmeden polis geldi." dedi.



Şüphelilerden Mahmud Haso ise ifadesinde, Türkiye'de yeni olduğunu, Ahlam Albashır'ın yakalandığı evde otururlarken şüpheli Hatice El Kurdi'nin yanında siyahi bir kızla geldiğini, kuzeninin 'Bu kim?' diye sorması üzerine El Kurdi'nin "Bunu Ahmed oğlum getirdi, yurt dışına gidecekmiş." dediğini belirtti.