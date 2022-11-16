Araç sahipleri zil takıp oynayacak! 5 yıl yapmayana %50 İNDİRİM! 8 basamak müjdesi verildi!

TRAFİK SİGORTASI NEDEN YÜKSEK ÇIKIYOR?

Prim sigortasına etki eden faktörlerden biri de aracın hasar kaydı. Aldığınız aracın kazaya karışıp karışmadığı, ne kadar hasar aldığı trafik sigorta primi için önemli. Kaza geçirmiş araçların trafik sigortası primi kaza yapmayan araçlara göre daha yüksek oluyor.