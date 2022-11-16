Araç sahipleri zil takıp oynayacak! 5 yıl yapmayana %50 İNDİRİM! 8 basamak müjdesi verildi!

5 yıl kaza yapmayana trafik sigortası indirimi geliyor. İşte verilen müjdenin tüm detayları...
TRAFİK SGORTASI İNDİRİMİ OLACAK MI?
Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" dedi.
YILDA 6 BİN KİŞİ 3'TEN FAZLA KAZA YAPIYOR
Eroğlu "6 bin sürücü 1 yılda 3'den fazla kusurlu şekilde Trafik Kazası yapıyor. Bunları trafik canavarı olarak adlandırıyoruz, 0'ıncı basamağa alacağız. İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağız. Bu kişilerin psikoteknik eğitim almalarını, trafik eğitimi tamamlanması ve sürücü belgelerine geçici süreyle el konmasını önereceğiz" dedi.