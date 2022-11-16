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    • Güncel
    • 16.11.2022 12:39
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    • 16.11.2022 12:39
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    Araç sahipleri zil takıp oynayacak! 5 yıl yapmayana %50 İNDİRİM! 8 basamak müjdesi verildi!

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı Mehmet Akif Eroğlu 7. basamakta bulunan ve 5 yıldır kaza yapmayan sürücülerin 8. basamağa yükseltileceğini ve poliçelerinde yüzde 50 indirim yapılacağını söyledi. Gelen haberin ardından vatandaşlar konuyla ilgili detayları araştırmaya başlad. İşte indirimli trafik sigortası şartları ve tüm detaylar...

    takvim.com.tr
    Araç sahipleri zil takıp oynayacak!

    5 yıl kaza yapmayana trafik sigortası indirimi geliyor. İşte verilen müjdenin tüm detayları...

    TRAFİK SGORTASI İNDİRİMİ OLACAK MI?

    Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu, "Trafik sigortasında mevcut basamak sistemini genişletiyoruz. Dinamik basamak yöntemiyle 7. basamakta bulunup 5 yıldır kaza yapmayan sürücüler 8. basamağa çıkacak ve sigorta poliçelerine yüzde 50 indirime ulaşacak. Çok riskli sürücüler 0. basamakta bulunacak ve yüzde 200 prim uygulanacak" dedi.

    YILDA 6 BİN KİŞİ 3'TEN FAZLA KAZA YAPIYOR

    Eroğlu "6 bin sürücü 1 yılda 3'den fazla kusurlu şekilde Trafik Kazası yapıyor. Bunları trafik canavarı olarak adlandırıyoruz, 0'ıncı basamağa alacağız. İçişleri Bakanlığı ile paylaşacağız. Bu kişilerin psikoteknik eğitim almalarını, trafik eğitimi tamamlanması ve sürücü belgelerine geçici süreyle el konmasını önereceğiz" dedi.

        KİŞİ TEMELLİ SİGORTA

        Kişi şirket adına bir araçta sürücülük yapıyorsa kaza yaptığında kaza şirketin poliçesine işleniyor. Ticari araçlarda çalışan sürücüler böylece kurallara uymak zorunda kalacak. 2025 yılında tüzel kişilik şoför işe alıyorsa trafik hasar geçmişini isteyecek. Ağır kusur halleri varsa TRAFİK SİGORTASI Sicil Belgesi'nde görüleceği için çok kaza yapan kişilerin iş bulması zorlaşabilir. Bunun önüne geçmek için kişi temelli sigorta yapılacak.

        TRAFİK SİGORTASI NEYE GÖRE DÜŞER?

        Trafik sigortasın teminatlar ve teminat limitler, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından belirlenir ve trafik sigortası tavan fiyatı; aracın modeli, yaşanılan il (plaka numarası) ve sürücünün hasar geçmişi gibi unsurlar dikkate alınarak hesaplanır.

        TRAFİK SİGORTASI NEDEN YÜKSEK ÇIKIYOR?

        Prim sigortasına etki eden faktörlerden biri de aracın hasar kaydı. Aldığınız aracın kazaya karışıp karışmadığı, ne kadar hasar aldığı trafik sigorta primi için önemli. Kaza geçirmiş araçların trafik sigortası primi kaza yapmayan araçlara göre daha yüksek oluyor.

            TRAFİK SİGORTASI 5 BASAMAK NE DEMEK?

            Bir yılın sonunda kazaya karışmayan ve hasar kaydı bulunmayan sürücüler trafik sigortası tarife basamak kodu 5. kademe yani yüzde 15 indirimli olarak değerlendirilmektedir. İlk yılında hasar kaydı oluşan veya kazaya karışan sürücüler bir sonraki yılda poliçe primlerini yüzde 50 daha fazla ödeyecektir.

            PARK HALİNDEKİ ARACA ÇARPMA SİGORTA KARŞILAR MI?

            Park halindeki bir araca çarpma durumunda meydana gelen zarar, çarpan tarafın trafik sigortası tarafından karşılanır.
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            Haberler Güncel Araç sahipleri zil takıp oynayacak! 5 yıl yapmayana %50 İNDİRİM! 8 basamak müjdesi verildi!
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