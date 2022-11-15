Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 20'si kadın 80'i erkek olmak üzere 100 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Konuyla yakından ilgilenler arama motorlarına yönelerek başvuru şartları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...
ANTALYA BELEDİYESİ GÜENLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?
Adaylar başvurularını 14 Kasım – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında şahsen Yükselen Mah. Menderes Bulvarı Büyükşehir Hizmet Binası No:20 Muratpaşa/Antalya adresine yapabilecektir. Ön başvuru formunu doldurmak için şahsen başvurmak gerekiyor.
GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR
- Antalya ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak
- Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak (kimlik kartı süresinin dolmasına en az altı ay kalanların yeniden eğitim almış olmaları
- Tercihen en az lise ve dengi okul mezunu olmak
- 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma ve dış mekan çalışmasında engel bir durumu olmamak