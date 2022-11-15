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    • 15.11.2022 16:00
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    • 15.11.2022 16:00
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    İŞKUR 8.310 TL maaşla 40 yaş altı GÜVENLİK KAMU PERSONELİ alımı! Başvurular için SON 4 GÜN! KPSS şartı yok! Lise mezunu olmak yeterli...

    Antalya Büyükşehir Belediyesi Antalya İnsan Kaynakları tarafından belediye bünyesinde istihdam edilmek üzere daimi statüde 100 özel güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Alımların açılmasının ardından vatandaşlar konu hakkında araştırmalarını hızlandırdı. Belediye bünyesinde yer almak isteyen kadın ve erkek adaylar başvuru şartlarını merak ediyor. Peki, güvenlik görevlisi alımı ne zaman? Güvenlik personeli alımı başvuru şartları neler? İşte merak edilenler...

    takvim.com.tr
    8.310 TL maaşla GÜVENLİK PERSONELİ alımı!

    Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne 20'si kadın 80'i erkek olmak üzere 100 güvenlik görevlisi alımı yapılacak. Konuyla yakından ilgilenler arama motorlarına yönelerek başvuru şartları hakkında araştırmalarını hızlandırdı. İşte detaylar...

    ANTALYA BELEDİYESİ GÜENLİK PERSONELİ ALIMI NE ZAMAN?

    Adaylar başvurularını 14 Kasım – 18 Kasım 2022 tarihleri arasında şahsen Yükselen Mah. Menderes Bulvarı Büyükşehir Hizmet Binası No:20 Muratpaşa/Antalya adresine yapabilecektir. Ön başvuru formunu doldurmak için şahsen başvurmak gerekiyor.

    GÜVENLİK PERSONELİ BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ ŞARTLAR

    - Antalya ili sınırları içinde ikamet ediyor olmak

    - Silahlı veya Silahsız Özel Güvenlik kimlik kartına sahip olmak (kimlik kartı süresinin dolmasına en az altı ay kalanların yeniden eğitim almış olmaları

    - Tercihen en az lise ve dengi okul mezunu olmak

    - 24 saat esasına göre vardiyalı çalışma ve dış mekan çalışmasında engel bir durumu olmamak

        - Diksiyonu düzgün, iletişim kabiliyeti yüksek

        - İşini yapmasına engel olabilecek bir engeli (engelli raporu) olmamak

        - Adli Sicil kaydı olmamak

        - Erkek adaylar için askerlik ile ilişiği olmamak

        - Erkek adaylar için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayak olmak şartıyla en az 1.70 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

        - Kadın adaylar için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayak olmak şartıyla en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

        GÜVENLİK GÖREVLİSİ MAAŞLARI NE KADAR?

        Güvenlik görevlisi maaşları kurumlara göre değişiklik gösterebilir. Fakat kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan güvenlik görevlilerigenellikle en az 8 bin en fazla 10.500 TL arasında yer alıyor.

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        Haberler Güncel İŞKUR 8.310 TL maaşla 40 yaş altı GÜVENLİK KAMU PERSONELİ alımı! Başvurular için SON 4 GÜN! KPSS şartı yok! Lise mezunu olmak yeterli...
            SON DAKİKA