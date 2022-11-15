- Erkek adaylar için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayak olmak şartıyla en az 1.70 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.

- Kadın adaylar için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayak olmak şartıyla en az 1.60 metre boyunda olmak, 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kg'dan fazla fark olmamak.