Huggy Wuggy oyuncak nedir, anlamı ne? Huggy Wuggy nasıl bir oyun, neden yasaklandı? Bakanlıktan toplatma kararı geldi!

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, tüketicileri sağlık ve güvenlik açısından koruyucu faaliyetler kapsamında ürün güvenliği denetimleri gerçekleştirildiğine dikkat çekilerek, "Oyuncaklar da bu alanda bakanlığımızın sorumluluğunda bulunan ürünlerden olup, düzenli olarak gerek imalatçı ve ithalatçı denetimleri gerekse satış yeri denetimleri ile piyasaya arz edilmiş olan ürünler kontrollere tabi tutulmaktadır. Söz konusu denetimlerde oyuncaklar Avrupa Birliği (AB) mevzuatı ile uyumlu olan 'Oyuncak Güvenliği Yönetmeliği'ne göre numune alınarak analize tabi tutulmaktadır. Bu incelemeler sonucunda kimyasal, fiziksel veya mekanik açıdan yönetmelik hükümlerine uygun olmadığı değerlendirilen ürünlerin toplatılması, imha edilmesi gibi yaptırımların yanı sıra firmalara idari para cezası uygulanmaktadır. Bu önlemlere ek olarak; söz konusu uygunsuz ürünlerin bilgileri www.guvensizurun.gov.tr adresinden erişilebilen Güvensiz Ürün Bilgi Sistemi'nde (GÜBİS) ilan edilmektedir" denildi.