Emekliler dört gözle bekliyordu! 2023 Ocak EMEKLİ MAAŞLARI hesaplandı! SSK, Bağ-Kur'a BOL KESEDEN 4 aylık ZAM....

Emekli ve memur zammı gündemde yer almaya devam ediyor. Ekim ayı enflasyonunun açıklanmasıyla birlikte memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı maaş zammı belli oldu. Memur ve memur emeklileri, SSK ve Bağ-Kurlulardan 1 puan daha fazla zam alacak.
⭕ EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR?
Temmuz ayında en düşük aylık Bağ-Kur tarım emeklilerinde 3 bin 335, 2000'den sonra emekli olan SSK'lılarda 2 bin 905 liraya çıkmış, bu ödemeler taban aylık düzenlemesiyle 3 bin 500 liraya tamamlanmıştı. 2022 Ocak zammı ile en düşük miktar bin 500 TL'den 2 bin 500 TL'ye yükseltilmişti. Yüzde 66 oranı üzerine alınan yüzde 42,35 emekli maaş zammı toplamda yüzde 133 zam almış oldu.
⭕ 3 OCAK 2023'TE NET ZAM BELLİ OLACAK
Memur, memur emeklisi, SSK ve Bağ-Kurluların alacağı zamlar net olarak 3 Ocak 2023 tarihinde açıklanacak enflasyon oranıyla belirlenecek. Bu tarihten önce hesaplanan zam oranları sadece açıklandığı ay itibarıyla bilgilendirici oluyor.