Askerlik tecil ettirme nasıl yapılır 2022? Askerlik erteleme için gerekli belgeler neler? MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek?

Askerlik Tecil Süresi Nasıl Uzatılır?

Özellikle söz konusu eğitim olduğu zaman askerlik tecil süresinin uzatılması arzu edilir. Tabii yurtdışı eğitimi, çalışma ortamı gibi sebepler de bu konuda öne çıkar. Bu konuda eğitim alan kişiler için askerlik tecil ettirme süresi 2 yıl olarak belirlenmiştir. Yüksek lisans, doktora gerçekleştiren kişiler ya da bir yerde staj yapanlar için yaş sınırı 35 olarak öne çıkar. Aynı şekilde bu yaşı geçirmeyecek biçimde 1 yıl kadar erteleme yapılır. Aynı durum ve süre ile birlikte yaş çalışma ve farklı sebeplerden dolayı da gerçekleşmektedir. Yani 35 yaşı geçmeden bir yıl ya da iki yıl boyunca farklı sebeplerden dolayı askerliği tecil etme şansı bulunuyor.

MSB kayıtlarına göre öğrenim bilginiz bulunmamaktadır ne demek?

Bu aşamada MSB öğrenim bilgilerini güncellemeniz gerekmektedir.