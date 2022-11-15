73 bin lira ödemeyi duyan nikah dairesine koşacak! Evlenen gençlere DESTEK ÖDEMESİ zamlandı! Geline ayrı damada ayrı yatıyor!

-Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2022 yılı için azami 42 bin 425 lira 20 kuruş para yatırabiliyordu. 2023'te hesap açanlar bir defada en çok 94 bin 578 lira 50 kuruş yatırabilecek.

-Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak. Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si 48 ile 59 ay olanlar birikim tutarının yüzde 22'si, 60 ay ve üzeri olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'i kadar devlet katkısı alabiliyor.