73 bin lira ödemeyi duyan nikah dairesine koşacak! Evlenen gençlere DESTEK ÖDEMESİ zamlandı! Geline ayrı damada ayrı yatıyor!

Bankada açtığı çeyiz hesabında 3-5 yıl birikim yapıp 27 yaşından önce ilk evliliklerini yapanlara, devlet de nakdi destekte bulunuyor. İşte zamlı çeyiz desteği ödemeleri ve konu hakkında tüm merak edilenler...
İŞTE YENİ TUTARLAR
-Aylık ödemede alt sınır 282,83 liradan 630,51 liraya, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa çıkacak.
-3 aylık ödemeyi tercih edenlerde ise halen 848,50 lira olan alt sınır bin 891 lira 56 kuruşa, üst sınır 2 bin 828 lira 34 kuruştan 6 bin 305 lira 22 kuruşa yükselecek.
-Katılımcı, hesabın açılış tarihinde 2022 yılı için azami 42 bin 425 lira 20 kuruş para yatırabiliyordu. 2023'te hesap açanlar bir defada en çok 94 bin 578 lira 50 kuruş yatırabilecek.
-Devlet katkısında üst sınır tutarları da Ocak'ta artacak. Düzenli ödeme süresi 36 ile 47 ay olanlar için hesaptaki birikim tutarının yüzde 20'si 48 ile 59 ay olanlar birikim tutarının yüzde 22'si, 60 ay ve üzeri olanlar hesaptaki birikim tutarının yüzde 25'i kadar devlet katkısı alabiliyor.