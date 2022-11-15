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    • Güncel
    • 15.11.2022 10:25
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    • 15.11.2022 10:30
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    2022-2023 GSB KYK burs başvuruları BAŞLADI || e-devlet KYK BURS BAŞVURU EKRANI || Kredi Yurtlar Kurumu KREDİ, BURS ücretleri ve ödeme tarihleri...

    Üniversite öğrenciler KYKS burs başvuru ekranının açılmasını bekliyor. Diğer taraftan ise KYK burs tutuları da merak edilen konular arasında bulunuyor. Geçtiğimiz yıl KYK burs ve kredi başvuruları kasım ayı içerisinde gerçekleştirilmişti. Gözler KYK burs konusu ile ilgili GSB'nin yapacağı açıklamaya çevrildi.

    takvim.com.tr
    2022-2023 GSB KYK burs başvuruları BAŞLADI

    KYK burs başvuru tarihleri ve nasıl yapılacağı konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılıyor.

    KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?

    Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" dedi.

    KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

    KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilecek. KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman öğrenciler başvurularını yapabilecekler.

        KYK BURSU NE KADAR?

        KYK lisans burs ücreti: 850 TL
        KYK yüksek lisans burs ücreti: 1.700 TL
        KYK doktora ücreti: 2550 TL

        E-DEVLET BURS BAŞVURU EKRANI

        BURS/KREDİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

        Burs/kredi başvuruları her yıl yazılı ve görsel basın yoluyla kamuoyuna duyurulan tarihler arasında e-Devlet üzerinden alınmaktadır.

        e-Devlet şifresi olmayan öğrencilerin PTT şubelerine giderek mutlaka e-devlet şifresi almaları veya diğer e-devlet giriş yöntemlerinden birine (internet bankacılığı, e-imza, mobil imza, T.C. kimlik kartı) sahip olmaları gerekmektedir. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep edilmekte ve bu bilgiler kamu kurumlarından alınan veriler ile karşılaştırılarak teyit edilmektedir. Yapılan değerlendirme sonucunda bütçe durumuna göre belirlenen sayıda öğrenciye burs verilmekte, durumu mevzuata uygun diğer tüm öğrencilere ise öğrenim kredisi verilmektedir.

        KİMLER BURS ALAMAZ?

        Kurumdan burs ya da öğrenim kredisi alan öğrenciler, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 10 uncu maddesine göre burs verilen öğrenciler hariç olmak üzere, 5102 sayılı Kanunun 2 nci maddesi kapsamında yer alan kamu kurum ve kuruluşlarından burs almakta olan öğrenciler,

        Kurumdan daha önce burs veya öğrenim kredisi almış olan öğrenciler,

        Öğretim kurumuna kayıt tarihi itibari ile bir öğretim yılı kaybı olan öğrenciler,

        Yabancı uyruklu öğrenciler,

        Polis akademisi ile askeri okul öğrencileri,

        Normal öğrenim süresinden fazla ek süre öğrenim gören öğrenciler,

        Yüksek lisans öğrencilerinden hazırlık sınıfında öğrenim gören öğrenciler,

        Açık öğretim ve uzaktan eğitim öğrencileri,

        Gerçeğe aykırı beyanda bulunan öğrenciler,

        Burs Yönetmeliği hükümlerine göre burs almaya yeterli bulunmayan öğrenciler, burstan yararlanamazlar.
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        Haberler Güncel 2022-2023 GSB KYK burs başvuruları BAŞLADI || e-devlet KYK BURS BAŞVURU EKRANI || Kredi Yurtlar Kurumu KREDİ, BURS ücretleri ve ödeme tarihleri...
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