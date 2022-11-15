2022-2023 GSB KYK burs başvuruları BAŞLADI || e-devlet KYK BURS BAŞVURU EKRANI || Kredi Yurtlar Kurumu KREDİ, BURS ücretleri ve ödeme tarihleri...

KYK burs başvuru tarihleri ve nasıl yapılacağı konusu araştırılan konular arasında yer alıyor. KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde yapılıyor.
KYK BURS BAŞVURUSU NE ZAMAN?
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu "Öğrenci arkadaşlarım, GSB Burs ve Öğrenim Kredisi başvuruları başladı. 17 Kasım Perşembe günü saat 23.59'a kadar başvurularınızı http://turkiye.gov.tr'den yapabilirsiniz" dedi.
KYK BURS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?
KYK burs başvuruları e-Devlet üzerinden online bir şekilde gerçekleştirilecek. KYK burs başvuru ekranı açıldığı zaman öğrenciler başvurularını yapabilecekler.