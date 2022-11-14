İstiklal Caddesi'ni kana bulayan terörist Alham Albashir ABD'nin sözde akademisinden çıkmış!

SOYLU: KABUL ETMİYORUZ

Bakan Soylu, "Olayın nasıl koordine edildiğini biliyoruz. Gerekli açıklamalar yapıldı. Şimdi cenazelerimizi kaldıracağız. Biz bize verilen mesajı biliyoruz. Bize verilen mesajın ne olduğunu biliyoruz. ABD Büyükelçiliği'nin taziye dilemesini kabul etmiyoruz. Bu anlayışına kendi senatörlüğünden para gönderen anlayışla müttefikliğimiz olamaz. Bu kalleşliklere tahammül edecek gücümüz kalmadı." dedi.