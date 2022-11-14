Gemiden okyanusa düşen ünlü iş insanı Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek milyon dolarlık serveti, sevgilisi, oğlu ve hayatı..Dilek Ertek öldürüldü mü?

Dünyaca ünlü lüks mücevher markası Tiffany&Co'nun bir süre Türkiye distribütörlüğünü yapan, cemiyet hayatının tanınan isimlerinden 71 yaşındaki Dilek Ertek, tatil amacıyla gittiği Tahiti'de 25 Ekim gecesi Norwegian Spirit adlı cruies gemisinden düşerek kaybolmuştu.
SEVGİLİSİ KAYBOLDUĞUNU 20 SAAT SONRA BİLDİRİYOR
Erkek arkadaşı sabah, öğle ve akşam yemeklerinde dahi görünmeyen Dilek Ertek'in kayıp olduğunu tam 20 saat sonra akşam saat 22:00'de bildiriyor. Olay gece 03:00 sıralarında oluyor ancak sevgilisi 20 saat sonra gemi yönetimini bilgilendiriyor.
GECE YARISI BİR KARARTI DENİZE DÜŞÜYOR
Güvertenin başında ve sonunda olan kameralar inceleniyor ve o saatte net olmayan bir karartının denize düştüğü görülüyor. Gemi yönetimi erkek arkadaşını ayrı bir odada gözlem altında tutuyor ve 3 gün sonra Tahiti'ye yanaşılıyor. Burada İsviçreli erkek arkadaş, polis tarafından sorgulanıyor. Ancak yeterli delil olmadığı gerekçesiyle serbest bırakılıyor ve ülkesine geri dönüyor.