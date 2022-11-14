Gemiden okyanusa düşen ünlü iş insanı Dilek Ertek kimdir? Dilek Ertek milyon dolarlık serveti, sevgilisi, oğlu ve hayatı..Dilek Ertek öldürüldü mü?

UZAK YOL KAPTANI ANLATTI: O GEMİLERDEN DÜŞMEK O KADAR ZOR Kİ...

Yıllarca uzak yol gemi kaptanlığı yapmış olan Kaptan Mustafa Can, yolcu gemilerinden düşmenin çok zor olduğunu belirterek şunları söyledi: "Bu tip yolcu ve cruise gemilerinden düşmek zordur. Ben düşeyim diye uğraşsanız da düşemezsiniz. Burada bir atlama ya da atılma ihtimali söz konusu olabilir. Bu araştırılmalı. Büyük ihtimalle soruşturma da bu yönde yürütülüyordur. Seyir halindeki bir gemiden düşen yolcuların yüzde 90'ı bulunamaz. Eğer biri gemiden düştüğünde suda canlı kaldıysa 24 saat içinde kurtulabilir. 24 saat sonrasında ise susuzluk nedeniyle hayatını kaybeder."

14 KASIM'DA GIYABİ CENAZE NAMAZI

Annesinin bulunması ve olayın aydınlatılması için Tahiti'ye giden ve hukuk mücadelesi başlatan oğul Gökçe Atuk, dün İstanbul'a döndü. Atuk'un avukatı yayınladığı basın duyurusunda, "Merhum Dilek Ertek için 14 Kasım Pazartesi Teşvikiye Camisi'nde öğle namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak" dedi.

ALKOL İDDİASINI ÇALIŞANI YALANLAMIŞTI

Öte yandan Dilek Ertek'in, olay gecesi alkollü olduğu için denize düştüğü de iddia edilmişti. Ertek'in eski bir çalışını, bu iddiayla ilgili yaptığı açıklamada, "Hepimiz çok üzgünüz. Ancak özellikle belirtmeliyim ki Dilek Hanım'ın alkolle çok fazla alakası yoktu. Sadece davetlerde bir kadeh kullanırdı" ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYA HESABI ÇALINDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken Dilek Ertek'in yıllardır kullandığı sosyal medya hesabı da çalındı. Hesapta başka bir kullanıcı adıyla paylaşımların yapılması kafaları karıştırdı.

AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Dilek Ertek'in oğlu Gökçe Atuk'un avukatı Didem Büyükpınar, "Soruşturma devam ediyor, şu an herkes şüpheli konumunda" dedi. Gökçe Atuk'un avukatı Didem Konaş Büyükpınar, Ertek'in mücevherlerinin kayıp olduğuna ilişkin iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.