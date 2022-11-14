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    • 14.11.2022 10:53
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    Başkan Erdoğan G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da! Widodo ile görüşmesi başladı

    Son dakika haberi! 15-16 Kasım'daki G20 Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'da bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahibi Cumhurbaşkanı Joko Widodo ile görüşmesi başladı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Başkan Erdoğan Endonezya’da!

    G20 Liderler Zirvesi'ne nedeniyle Endonezya'nın Bali Adası'nda bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo ile bir araya geldi.

    BAŞKAN ERDOĞAN G20 İÇİN ENDONEZYA'DA | VİDEO İZLE

    MASADA HANGİ KONULAR VAR?
    Görüşmede Türkiye- Endonezya ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, iş birliğinin daha da geliştirilmesine yönelik atılabilecek adımlar ele alınacak.



    BAŞKAN ERDOĞAN BALİ'DE
    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali Adası'na geldi.

    Başkan Erdoğan'ı, Bali Ngurah Rai Uluslararası Havalimanı'nda, Endonezya Sağlık Bakanı Budi Gunadi Sadikin, Bali Valisi Wayan Koster, Büyükelçi Ahmet Cemil Miroğlu ve diğer ilgililer karşıladı.

    HEYETTE KİMLER VAR?
    Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ve AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de Bali'ye geldi.

        ANA TEMA"BİRLİKTE TOPARLANMA-DAHA GÜÇLÜ TOPARLANMA"
        Erdoğan'ın katılacağı 15-16 Kasım'daki zirvenin ana teması, "Birlikte Toparlanma-Daha Güçlü Toparlanma" olacak. G20 liderleri bu kapsamda "Gıda ve Enerji Güvenliği", "Sağlık" ve "Dijital Dönüşüm" başlıklı üç oturumda fikir teatisinde bulunacak.

        Başkan Erdoğan'ın, zirve marjında çeşitli ülke liderleriyle temaslar gerçekleştirmesi bekleniyor.

        Başkan Erdoğan, 17'nci G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Endonezya'nın Bali kentine hareketinden önce Atatürk Havalimanı'nda basın toplantısı düzenledi.

            TÜRKİYE'NİN ENERJİ MERKEZİ OLMA ADIMLARI
            Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Rusya, G-20'de Türkiye'yle enerji alanında yeni girişimler başlatacaklarını duyurmuştu. Enerji merkezi olma konusunda yeni bir adım mı atılacak, bununla ilgili farklı detaylar var mı?" sorusu üzerine şunları kaydetti:

            "Bu konuyla ilgili olarak gerek Sayın Putin, gerek sözcüleri hepsi bu açıklamayı zaten yaptılar. Türkiye'nin enerjide de bir hub olması konusunda açıklamalar yapıldı ve inşallah bu atılacak adımlarla birlikte Türkiye gerçekten gerek Batı'ya gerek bütün çevreye bir hub olarak buradan doğal gazla bir dağıtımın yapılması, enerjide aynı şekilde bir dağıtımın yapılması ve bütün bunlarla beraber inşallah şöyle önümüzdeki ayın başlarında falan bir Türkmenistan ziyaretimiz olacak. Türkmenistan'da gerek Türkmenbaşı'yla gerek İlham Aliyev kardeşimle orada da üçlü olarak bir araya geleceğiz. Orada da bunlarla ilgili bir gelişmeyi değerlendireceğiz. Temenni ediyorum ki oradan alacağımız netice de bu konularda güzel gelişmelere vesile olacaktır."

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