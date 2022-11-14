Başkan Erdoğan, Bali'deki G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı

Bu yıl Endonezya'nın başkanlığını yürüttüğü G20'nin Liderler Zirvesi, "Birlikte Toparlanma Daha Güçlü Toparlanma" ana temasıyla 15-16 Kasım'da Bali'nin güneyinde yer alan Nusa Dua Yarımadası'nda düzenleniyor.
Başkan Erdoğan, Bali'de, G20 Liderler Zirvesi'ndeki temaslarına başladı.
BAŞKAN ERDOĞAN RESMİ KARŞILAMA TÖRENİNE KATILDI | VİDEO İZLE
G20 Liderler Zirvesi için Apurva Kempinski'ye gelen Erdoğan, burada G20 Liderler Zirvesi resmi karşılama törenine katıldı.
Zirveye ev sahipliği yapan Endonezya Devlet Başkanı Joko Widodo, toplantı öncesinde karşıladığı Başkan Erdoğan ile tokalaşarak hatıra fotoğrafı çektirdi.