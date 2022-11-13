TWİTTER çöktü mü, erişim sorunu mu var? 13 Kasım Twitter sayfa neden yenilenmiyor? Twitter’a giremiyorum neden?

INSTAGRAM SÜREKLİ OLARAK DURUYOR HATASI NEDİR?

Xiaomi ve benzeri bazı android tabanlı cihazlarda uyarı olarak çıkan instagram sürekli olarak duruyor uyarısı ile ilgili henüz bir bilgi bulunmuyor.

INSTAGRAM AKIŞ YENİLENEMEDİ UYARISI ÇÖZÜMÜ

Instagram akış yenilenemedi sorunu kullanıcıların yer yer karşısına çıkabilen bir hata mesajı. Bu hata mesajını almaya başladıysanız bunun iki sebebi vardır: Ya internet bağlantınız sorunludur, yani internete erişiminizde sıkıntı vardır.