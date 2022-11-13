Taksim İstiklal'de patlama meydana geldi. Vali Yerlikaya, can kayıplarının ve yaralıların olduğunu aktardı. Peki, Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!
Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?
Henüz ölü ve yaralıların kimlikleri açıklanmadı...
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
YARALILAR VAR
A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.
Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.