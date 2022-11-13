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    • 13.11.2022 16:29
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    • 13.11.2022 17:04
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    Son dakika: Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! Çok sayıda yaralı var

    Son dakika haberleri...  Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada edinilen bilgilerek göre 11 kişi yaralandı. İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, "Can kaybı ve yaralılarımız var" açıklamasında bulundu.

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    Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

    Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

    YARALILAR VAR

    A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.

        Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.

        TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

        A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.

        GİRİŞLER KAPATILDI
        Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı.

        VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        Vali Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.
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