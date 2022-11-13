Son dakika: Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama! Çok sayıda yaralı var

Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.

GİRİŞLER KAPATILDI

Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı.

VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Vali Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.