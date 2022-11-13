İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu? Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada edinilen bilgilerek göre can kaybı ve yaralılar bulunuyor. İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!
Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?
Henüz ölü ve yaralıların kimlikleri açıklanmadı. İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı." açıklamasında bulundu.
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.
YARALILAR VAR
A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.
Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.