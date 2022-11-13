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    • 13.11.2022 20:03
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    İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu? Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

    Taksim İstiklal'de patlama meydana geldi. Vali Yerlikaya, can kayıplarının ve yaralıların olduğunu aktardı. Peki, Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!

    takvim.com.tr
    Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu?

    Beyoğlu'nda patlama meydana geldiği ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Patlamada edinilen bilgilerek göre can kaybı ve yaralılar bulunuyor. İstiklal Caddesi'ndeki patlamanın bir terör saldırısı olup olmadığı araştırılıyor. Peki, Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı? İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu? İşte merak edilenler!

    Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?

    Henüz ölü ve yaralıların kimlikleri açıklanmadı. İstanbul Valisi Yerlikaya: "İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada ilk belirlemelere göre 4 kişi yaşamını yitirdi, 38 kişi de yaralandı." açıklamasında bulundu.

    Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.

    Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.

    YARALILAR VAR

    A Haber Yurt İstanbul Haber Müdürü Kerim Ulak bölgeden yaptığı bağlantıda aktardığı bilgide "Beyoğlu İstiklal Caddesi'ndeki patlama sesi sonrasında yoğunluk yaşanmaya başladı.

    Yaralıların sayısı ile ilgili çeşitli rivayetler var. Ancak 5-11 arası yaralı görüşü şimdilik hakim. Sayının artabileceğini belirtelim" dedi.

        TAKSİM İSTİKLAL'DEKİ PATLAMA TERÖR SALDIRISI MI?

        A Haber muhabiri Mehmet Karataş da bölgede başka bir noktadan yaptığı bağlantıda "İstiklal'de 190 numaralı binada gerçekleşti patlama. Yoğun güvenlik önlemleri alındı.

        Burada asıl cevap bekleyen soru şu. Bu bir terör saldırısı mı? Bununla ilgili bir endişe ve çalışma var. Güvenlik birimleri yoğun şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Yaralılar var" dedi.

        GİRİŞLER KAPATILDI
        Gelen son dakika haberine göre, İstiklal Caddesi'ne girişler kapatıldı.

        VALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

        Vali Ali Yerlikaya, "Bugün saat 16.20 sıralarında Beyoğlu ilçemiz, Taksim İstiklal Caddesi'nde bir patlama meydana gelmiştir. Olay yerine emniyet, sağlık, itfaiye ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiştir. Can kaybı ve yaralılarımız bulunmaktadır. Gelişmeler kamuoyuyla paylaşılacaktır." dedi.

        SORUŞTURMA BAŞLATILDI
        Edinilen son dakika bilgisine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı terör soruşturması başlattı.

        İMAMOĞLU'NDAN AÇIKLAMA
        İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstiklal Caddesi'deki patlama ile ilgili Emniyet ve Sağlık ekiplerimize yardımcı olunması, korku ve paniğe yol açabilecek paylaşımlardan uzak durulması zaruridir. İlgili tüm ekipler bölgede, sağlıklı bilgilendirme yapacağız." dedi.

        TERÖR SALDIRISI MI?

        Terör ve Güvenlik Uzmanı Ali Fuat Gökçe, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu. Gökçe, "Pazar günü olması kalabalık bir ortamda olması aklımıza istemediğimiz bazı soruların cevaplarını veriyor. Bunun bir terör olayı olduğu konusunda soru işaretleri oluşuyor. Ama net bir şey söylememek lazım." dedi.
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        Taksim İstiklal Caddesi’nde patlama!
        Haberler Güncel İstanbul Taksim patlama ölenler kimler, kimlikleri belli oldu mu? Taksim İstiklal patlama ölü ve yaralıların isimleri açıklandı mı?
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