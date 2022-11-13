İnternet ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım Youtube, Instagram, Twitter, Telegram, Facebook çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya açılmıyor neden?

İstanbul Taksim'de meydana gelen patlama nedeniyle internet hızında yavaşlamalar başladı. Peki, İnternet ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım Youtube, Instagram, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya açılmıyor neden? İşte merak edilenler!
İnternet ÇÖKTÜ MÜ? 13 Kasım Youtube, Instagram, Twitter çöktü mü, neden açılmıyor? Sosyal medya açılmıyor neden?
İstanbul Taksim'de yaşanan patlama sonrasında internet hızında yavaşlama meydana geldi. Sorunun ne zaman düzeleceğine yönelik henüz açıklama gelmedi. BTK, İstiklal Caddesi'ndeki patlama sonrası bant daraltma uygulaması gerçekleştirdiklerini açıkladı.
İstiklal Caddesi'nde meydana gelen patlamada 4 kişi hayatını kaybetti, 38 kişi de yaralandı.
Taksim İstiklal Caddesi'nde patlama meydana geldiği ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi gönderildi.
Yaralıların olduğu öğrenilen patlamanın bulunduğu alanda polis ekipleri güvenlik önlemi aldı.