Yalnızca dahi ve IQ'su tavan olanlar gizli adamı 11 saniyede görüyor! Çoğu kişi nal topladı!

Bu resimde gizli bir adam var ve tüm insanların sadece %5'i gizli adamı 11 saniyede görebiliyor. Optik illüzyonlar, insan beynini kandıran akılalmaz görüntülerdir. Gerçek, fizyolojik ve bilişsel yanılsamalar olmak üzere üç tür optik yanılsama vardır. Tüm bu optik yanılsamalar, insan beynini kandıran merkezi bir temaya sahiptir.