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    • 13.11.2022 00:16
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    PKK'dan TSK'ya iftira atan Şebnem Korur Fincancı'ya selam, devleti karalayan Kılıçdaroğlu'na destek

    TSK'ya 'kimyasal silah' iftirası atadan Şebnem Koruru Fincacı'ya PKK/KCK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu Türkiye toplumunun onuru diyerek övgüler dizdi, devlete ise uyuşturucu iftirası atan Kılıçdaroğlu'na arka çıktı.

    PKK’dan Kılıçdaroğlu ve Fincacı’ya destek

    PKK/KCK terör örgütü elebaşı Mustafa Karasu, yaptığı açıklamalarla teröristlere destek verdiği için tutuklanan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya övgüler dizdi. Terör elebaşı bununla yetinmeyip CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun devletin kurumlarına attığı uyuşturucu iftirasına da arka çıktı.



    TERÖRİST KARASU: FİNCANCI TÜRKİYE'NİN ONURUDUR!
    Terör örgütü elebaşı Karasu Fincancı hakkında "TSK'nın kimyasal silah kullandığını söyleyen Şebnem Korur Fincancı Türkiye toplumunun onurudur. Türkiye halkını temsil eden Şebnem Hoca'nın tutumu tarihî bir eylemdir. Yine zindanda da devam edeceğini söyledi. Bundan daha onurlu bir duruş olamaz." ifadelerini kullandı.



    KILIÇDAROĞLU'NA DA SAHİP ÇIKTI
    PKK kanalında TSK'yı suçlayan TTB Başkanı Şebnem Korur Fincancı'ya aynı kanalda övgüler sıralayan PKK/KCK elebaşı Mustafa Karasu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na da devletin kurumlarına attığı uyuşturucu iftiralarına da sahip çıktı.

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