KPSS SONUÇLARI açıklandı mı? 2022 KPSS SONUÇ SORGULAMA || 2022 KPSS Ortaöğretim sonuçları ne zaman, hangi tarihte açıklanacak?

1-13 Eylül 2022 Tarihleri arasında KPSS Ortaöğretim başvuru işlemleri tamamlandı. Ardından KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulandı.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS ortaöğretim sonuçları 1 Aralık 2022 tarihinde açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?
2022 KPSS puanının geçerlilik süresi 2 yıl.
KPSS ORTAÖĞRETİM SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?
KPSS ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 Pazar günü saat 10:15'de başlayacak. Adaylar sonuçları ÖSYM AİS üzerinden TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaparak öğrenebilecek. Diğer yandan e-Devlet üzerinden de sınav sonuçlarını sorgulatabilecekler.