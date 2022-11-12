2022 ALMANYA İŞÇİ ALIMI yapılan meslekler ve MAAŞ LİSTESİ || 18-45 yaş arasına Almanya işçi alımı şartları! 61 yıl sonra Türkiye'den işçi alacak!

Almanya'da çalışmak isteyen binlerce kişi güncel olarak paylaşılan iş ilanlarını araştırıyor. Yıllar öncesinde Türkiye'den işçi alımı yapmaya karar veren Allmanya yeniden Türk işçilere istihdam sağlayacağını belirtti. Sosyal medyada yapılan iddialara göre Almanya Türkiye'den 10 bin işçi istihdam edecek. Peki, Almanya işçi alımı ne zaman? Almanya işçi alımı maaş listesi ne kadar? İşte merak edilenler...
İŞE ALIM BAŞVURULARINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER, ALANLAR VE MESLEKLER:
Aşçı
İnşaat işçisi
Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
Kaynakçı
İnternet teknolojisi
Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi
Gastronomi
Eğitim
Sağlık hizmetleri
Çocuk yetiştiricileri
IT teknisyenleri