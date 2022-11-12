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    • 13.11.2022 15:01
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    • 13.11.2022 15:02
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    2022 ALMANYA İŞÇİ ALIMI yapılan meslekler ve MAAŞ LİSTESİ || 18-45 yaş arasına Almanya işçi alımı şartları! 61 yıl sonra Türkiye'den işçi alacak!

    Almanya tarafından yapılacak işçi alımı büyük bir ilgiyle takip ediliyor. İşte Almanya işçi alımı yapan meslekler ve maaş listesi...

    takvim.com.tr
    2022ALMANYA İŞÇİ ALIMI MAAŞ LİSTESİ

    Almanya'da çalışmak isteyen binlerce kişi güncel olarak paylaşılan iş ilanlarını araştırıyor. Yıllar öncesinde Türkiye'den işçi alımı yapmaya karar veren Allmanya yeniden Türk işçilere istihdam sağlayacağını belirtti. Sosyal medyada yapılan iddialara göre Almanya Türkiye'den 10 bin işçi istihdam edecek. Peki, Almanya işçi alımı ne zaman? Almanya işçi alımı maaş listesi ne kadar? İşte merak edilenler...

    İŞE ALIM BAŞVURULARINDA EN ÇOK TERCİH EDİLEN SEKTÖRLER, ALANLAR VE MESLEKLER:

    Aşçı
    İnşaat işçisi
    Hemşireler, hasta ve yaşlı bakıcıları
    Kaynakçı
    İnternet teknolojisi
    Ağır Sanayi ve metal sanayi işçisi

    Gastronomi
    Eğitim
    Sağlık hizmetleri
    Çocuk yetiştiricileri
    IT teknisyenleri

        Metal ve ağır sanayi işçileri
        Gastronomi uzmanları
        Vasıflı işçiler
        İnşaat sektörü işçileri
        Elektrik ve elektronik mühendisleri ve işçiler
        Teknik ve mekanik sektörlerinde nitelikli işgücü aranıyor.

        ALMANYA'DA MESLEKLERİN EN AZ MAAŞ - EN ÇOK MAAŞ TUTARI

        Üst Düzey Yönetici 13.000 € 37.000 €

        Hakim 7.500 € 9.000 €

        Orta Düzey yönetici 6.500 € 19.000 €

        Yazılımcı 7.000 € 8.500 €

        Doktor 5.000 € 7.000 €

        Mühendis 4.500 € 6.500 €

        Mimar 4.000 € 5.600 €

        Sigortacı 4.000 € 5.600 €

        İşçi 2.100 € 3.000 €

        Teknisyen 2.900 € 4.000 €

        Güvenlik görevlisi 2.900 € 4.000 €

        Polis 3.000 € 4.500 €

        Finans çalışanı/Uzmanı 4.000 € 5.600 €

        Avukat 4.500 € 6.500 €

        Bankacı 4.000 € 5.600 €

        Dozer, Vinç Operatörü 3.500 € 5.000 €

        Şoför 3.000 € 4.500 €

        Kasap 2.000 € 6.000 €

        Almanya Asgari ücret tutarı 2.100 € (01 Ekim 2022'den sonra geçerli olacaktır.)

            ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

            -25-45 yaş arası sabıka kaydı olmayan, öğrenci olmayan, iş tecrübesi olan ve engelli olmayan vatandaşlar başvurabilir.

            -Formu doldurduktan sonra çalışma alanı seçim ekranı gelir. Ulaşım, Sağlık, Hizmet, İnşaat, Mühendislik alanlarından biri seçilir.

            -Daha sonra, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve OBM Sözleşmesi okunarak imzalanır ve onaylanır.

            -4.adımda, seçmiş olduğunuz hizmetin alt bölümlerinden birini seçmeniz istenecektir.

            -Alt bölümde, çalışacağınız yerin buna göre seçilebilmesi için, uzmanlık alanınızı anlatan ve mesleğinizi tanıtan bir makale yazmanız istenmektedir.

            -Başvuruyu tamamlayarak formu firmaya gönderilir.

            İŞÇİ ALIMI BAŞVURU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

            Nüfus cüzdanı fotokopisi
            Ehliyet fotokopisi
            Adli Sicil Kaydı
            İkametgah Belgesi
            Diploma
            Sağlık Raporu
            Mesleki yeterlilik belgesi

            Nüfus kayıt örneği
            Almanca tercümesi yapılmış özgeçmiş
            İş deneyiminizi gösteren hizmet dökümü
            Pasaport Fotokopisi (3 yıllık)
            6 ay içinde çekilen 6 tane biyometrik fotoğraf
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            Haberler Güncel 2022 ALMANYA İŞÇİ ALIMI yapılan meslekler ve MAAŞ LİSTESİ || 18-45 yaş arasına Almanya işçi alımı şartları! 61 yıl sonra Türkiye'den işçi alacak!
                SON DAKİKA