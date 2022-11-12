2022 ALMANYA İŞÇİ ALIMI yapılan meslekler ve MAAŞ LİSTESİ || 18-45 yaş arasına Almanya işçi alımı şartları! 61 yıl sonra Türkiye'den işçi alacak!

ALMANYA'DA ÇALIŞMAK İÇİN BAŞVURU ŞARTLARI

-25-45 yaş arası sabıka kaydı olmayan, öğrenci olmayan, iş tecrübesi olan ve engelli olmayan vatandaşlar başvurabilir.

-Formu doldurduktan sonra çalışma alanı seçim ekranı gelir. Ulaşım, Sağlık, Hizmet, İnşaat, Mühendislik alanlarından biri seçilir.

-Daha sonra, Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Aydınlatma Metni ve OBM Sözleşmesi okunarak imzalanır ve onaylanır.

-4.adımda, seçmiş olduğunuz hizmetin alt bölümlerinden birini seçmeniz istenecektir.

-Alt bölümde, çalışacağınız yerin buna göre seçilebilmesi için, uzmanlık alanınızı anlatan ve mesleğinizi tanıtan bir makale yazmanız istenmektedir.

-Başvuruyu tamamlayarak formu firmaya gönderilir.