Samsun Adliyesi'nde neler oluyor? Hüseyin Zengin'le başladı Nagehan Kısacık Aydın'la devam etti Tuba Kolaş Gürbüz'le sürüyor! FETÖ ifadelerini engelleme yarışı

Yunanistan'a kaçmaya çalışırken 2020 yılında yakalanan bazı FETÖ militanları itirafçı oldu ve örgütün yargıdaki yapılanmasına ilişkin önemli itiraflarda bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı da bu itiraflar hakkında detaylı soruşturma yapıp teşhis işlemleri yaptı. Elde edilen deliller ile ilgili bir kısım şüpheli hakkında iddianameler düzenlenirken halen meslekte oldukları anlaşılan bazı hakim savcılar ile ilgili deliller de Hakimler Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'ne gönderildi.

Edirne'de alınan ifadelerde ismi geçen isimlerden birisi de Hakim Hüseyin Zengin'di. İtirafçı ifadeleri ile Zengin'in örgüt bağlantıları deşifre oldu. İddialara göre Hüseyin Zengin İstanbul Hukuk Fakültesi'nde okuduğu dönemde örgütün Fatih'te bulunan evlerinde kalmıştı.