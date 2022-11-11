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    • 11.11.2022 16:17
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    Deprem tatbikatı ne zaman, YARIN MI? AFAD Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? Tatbikat kaç saat sürecek?

    Türkiye geneli deprem tatbikatı için araştırmalar hız kazandı. 1999 Düzce depreminin yıl dönümü nedeniyle AFAD ülke genelinde “Çök-Kapan-Tutun” tatbikatı gerçekleştirecek. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, YARIN MI? AFAD Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? Tatbikat kaç saat sürecek? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Deprem tatbikatı ne zaman, YARIN MI?

    1999 Düzce depreminin yıl dönümünde tüm Türkiye'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı yapılacak. Peki, Deprem tatbikatı ne zaman, YARIN MI? AFAD Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? Tatbikat kaç saat sürecek? İşte detaylar!

    DEPREM TATBİKATI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

    Türkiye genelinde yapılacak olan Deprem Tatbikatı 12 Kasım 2022 Cumartesi günü saat 18.57'de gerçekleşecek.

    DEPREM TATBİKATI NEDEN YAPILIYOR?

    AFAD 'Afetlere dirençli toplum oluşturma' vizyonu kapsamında bilgilendirme amaçlı çalışmalar yürütüyor. 2022 Afet Tatbikat Yılı kapsamında bugüne kadar okullar, kütüphaneler, hastaneler, kamu binaları, yurtlar, huzurevleri, adliye, ceza ve tevkifleri, havalimanları, AVM'ler ve terminallerde toplamda 66.202 tatbikat icra edildi.

        1999 Düzce Depreminin yıl dönümü olan 12 Kasım 2022 tarihinde ise AFAD koordinasyonunda ülkemizde afetlere yönelik farkındalığı artırmak ve deprem anında doğru davranış şekillerini pekiştirmek amacıyla 81 ilde tüm vatandaşlarımızın katılımıyla saat 18.57'de "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirilecek.

        DÜZCE DEPREMİ NE ZAMAN, KAÇ ŞİDDETİNDEYDİ?

        1999 Düzce Depremi, 12 Kasım 1999 Cuma günü saat 18.57'de aletsel büyüklüğü 7.2 ve merkez üssü Düzce olan deprem. 30 saniye süreyle etkili olan deprem, pek çok ilin yanı sıra Ukrayna'dan da hissedildi.
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        Haberler Güncel Deprem tatbikatı ne zaman, YARIN MI? AFAD Türkiye geneli deprem tatbikatı saat kaçta yapılacak, nasıl olacak? Tatbikat kaç saat sürecek?
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