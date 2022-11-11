Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılıyor

Toplantıda gözlemci ülke Türkmenistan'ı ise Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov temsil ediyor, TDT Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de zirveye iştirak ediyor.

"Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenecek toplantı, TDT'nin gündeminin tartışılacağı, liderlerin bir dizi kararlar alacağı, ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük alanlarındaki TDT projelerine ilişkin çeşitli anlaşmaların ve resmi belgelerin karara bağlanacağı bir platform oluşturacak.

TDT'nin en üst düzey platformu olan Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler, üye ve gözlemci devletler arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin kilit konularını ele alarak, bölge ve ötesindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

SEMERKANT BİLDİRİSİ İMZALANACAK

Teşkilat dönem başkanlığının Türkiye'den Özbekistan'a geçeceği zirve programının kapanışında liderler, TDT Sekretaryasındaki yönetim atamaları da dahil olmak üzere bir dizi kararla Semerkant Bildirisi'ni imzalayacak.

BAŞKAN ERDOĞAN, KATILIMCILARA HİTAP EDECEK

Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

İLK 5 YILLIK UYGULAMA KILAVUZUNU TEŞKİL EDECEK ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK

Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.