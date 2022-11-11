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    • 11.11.2022 07:56
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    Başkan Erdoğan Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılıyor

    Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılıyor. Zirvenin gündeminde ekonomi, ulaştırma ve ticaret gibi başlıklar olacak, teşkilatın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak. Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Erdoğan kritik zirvenin yapılacağı alana geldi!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'ın Ebedi Şehir'de düzenlenen Türk Devletleri Teşkilatı Devlet ve Hükümet Başkanları 9. Zirvesi'ne katılıyor.



    Şevket Mirzoyoyev, törenen katılacak devlet başkanlarını karşıladı.




    Karşılamanın ardından liderler aile fotoğrafı çektirdi.

    ERDOĞAN KRİTİK ZİRVENİN YAPILACAĞI ALANA GELDİ! VİDEO İZLE

    TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI DEVLET BAŞKANLARI ÖZBEKİSTAN'DA TOPLANIYOR
    Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirzoyoyev'in ev sahipliğinde düzenlenen zirveye üyeler Türkiye, Azerbaycan, Kırgızistan ve Kazakistan cumhurbaşkanı seviyesinde, gözlemci ülke statüsündeki Macaristan ise başbakan seviyesinde katılım sağlıyor.

    Toplantıda gözlemci ülke Türkmenistan'ı ise Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı, eski Devlet Başkanı Gurbanguli Berdimuhammedov temsil ediyor, TDT Genel Sekreteri Bağdat Amreyev de zirveye iştirak ediyor.

    "Türk Medeniyeti için Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenecek toplantı, TDT'nin gündeminin tartışılacağı, liderlerin bir dizi kararlar alacağı, ekonomi, ticaret, ulaştırma ve gümrük alanlarındaki TDT projelerine ilişkin çeşitli anlaşmaların ve resmi belgelerin karara bağlanacağı bir platform oluşturacak.

    TDT'nin en üst düzey platformu olan Devlet Başkanları Zirvesi'nde liderler, üye ve gözlemci devletler arasında çeşitli alanlardaki iş birliğinin kilit konularını ele alarak, bölge ve ötesindeki siyasi ve ekonomik gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunacak.

    SEMERKANT BİLDİRİSİ İMZALANACAK
    Teşkilat dönem başkanlığının Türkiye'den Özbekistan'a geçeceği zirve programının kapanışında liderler, TDT Sekretaryasındaki yönetim atamaları da dahil olmak üzere bir dizi kararla Semerkant Bildirisi'ni imzalayacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN, KATILIMCILARA HİTAP EDECEK

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan da zirve oturumunda katılımcılara hitap edecek liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirecek.

    İLK 5 YILLIK UYGULAMA KILAVUZUNU TEŞKİL EDECEK ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK
    Zirvede teşkilatın 20 yıllık yol haritasını oluşturan vizyon belgesinin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek önemli kararlar alınacak, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devredilecek.



        ALİYEV İLE GÖRÜŞTÜ
        Bugün gerçekleştirilecek zirve öncesi Başkan Erdoğan, dün akşam saatlerinde Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir araya geldi. Türk Devletleri Teşkilatı 9. Zirvesi için Semerkant'ta bulunan Erdoğan, Regency Semerkant Otel'de Aliyev ile görüştü.

        Basına kapalı gerçekleştirilen görüşme, 1 saat sürdü.

        Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı takdim edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Özbekistan'da Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı Takdim Töreni'nde konuştu.

        Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

        "BU NİŞANI ÜLKELERİMİZ ARASINDAKİ KARDEŞLİĞİN SEMBOLÜ OLARAK KABUL EDİYORUM"
        Sayın Cumhurbaşkanı, aziz kardeşim, muhterem misafirler, sizleri en kalbi duygularımla muhabbetle selamlıyorum. Fıkıh ilminin efendisi, aynı şekilde Kütüb-I Sitte birinci sırada yer alan Buhari'nin her şeyi İmam Buhari adına özellikle bu kıymetli nişanın tarafıma tevcihinden çok çok büyük şeref duyuyorum. Fıkıhta ve hadis ilminde zirve bir isim. Milletim adına bu nişana layık görülmem vesilesiyle gösterilen teveccühe teşekkür ediyorum. Nişanın Türkiye Cumhurbaşkanı olarak şahsıma tevcihi karşılıklı saygı, anlayış ve ortak çıkarlar temelinde her alanda gelişen ilişkilerimizin somut bir tezahürüdür.

        Bu nişanı ülkelerimiz arasındaki ezeli ve ebedi kardeşliğin güçlü bir sembolü olarak kabul ediyorum. Tabii kendisiyle ilk tanıştığım andan itibaren özellikle İmam Buhari'den birçok başlıkları tarafıma naklettiğinde ben hakikaten Şevket Mirziyoyev kardeşime farklı bir muhabbet beslemiştim. Tabii şimdi İmam Buhari adına üniversitenin burada kuruluyor olması gerçekten İslam dünyasına da çok farklı bir mesaj olacaktır. Bugün zaten bir heyet Türkiye'den oğlum da dahil olmak üzere İbn-i Haldun Üniversitesi'nden arkadaşlar Taşkent'e gelmişler, orada çalışma yapmışlardır. Önce insan anlayışıyla gerçekleştirilen bu reformlarla devlet adamlığını gösteren aziz kardeşim Şevket Mirziyoyev'e bu nişan vesilesiyle şükranlarımı sunuyorum.

        "BİR NUMARALI TABİİ HADİS ESERİ İMAM BUHARİ'NİN ESERİYDİ"
        Kapsamlı stratejik ortaklık seviyesine çıkardığımız ilişkilerimizi daha da ileri mertebelere taşıyacağımıza olan inancım tamdır. Büyük bir onurla taşıyacağım Yüksek Düzeyli İmam Buhari Nişanı'nı almaktan duyduğum memnuniyeti tekrar ifade ediyorum ve Şevket Mirziyoyev kardeşimin şahsında tüm Özbek kardeşlerime teşekkür ediyor, hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum.

            Biz tabii öğrencilik yıllarımızda özellikle İmam Buhari'yi Sahih-i Buhari isimli hadis eseriyle tanıdık. Bir numaralı tabii hadis eseri İmam Buhari'nin eseriydi. Bizim için en önemli kaynak eserdi. Herhangi bir hadis arayacaksak önce İmam Buhari'nin Sahih-i Buhari eserine bakardık. Tabii şimdi kardeşim burada böyle bir üniversiteyi kurduğu zaman inanıyorum ki burası çok ciddi bir ilmi merkez ve bir çekim alanı olacaktır. Çok önemli bir adım attı, kendisini tebrik ediyorum, takdir ediyorum sağ olsun.

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