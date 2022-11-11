12 Kasım saat 18.57'de ülke genelinde ne yapılacak? 12 Kasım saat 18.57 anlamı ne, o gün ne olacak? Tüm telefonlara aynı anda...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından yapılan açıklama sonrası milyonlarca kişi 12 Kasım hakkında araştırmalara başladı. Bu kapsamda arama motorlarında, "12 Kasım saat 18.57'de ne olacak, anlamı ne? 12 Kasım'da saat 18.57'de ülke genelinde ne yapılacak?" sorularına yanıt aranmaya başlandı. İşte merak edilenler!
BAKAN SOYLU'NUN 12 KASIM AÇIKLAMASI!
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "12 Kasım'da, 18.57´de ilk kez bir ülke tatbikatı yapacağız. Radyolar tatbikat anonsu geçecek, televizyonlar tatbikat anonsu geçecek. Otomatik olarak anons geçilecek. Kurulan sistemden tüm Türkiye'ye aynı anda mesaj gelecek" dedi.
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İletişim Başkanlığı ile AFAD tarafından ortaklaşa düzenlenen "Afet İletişim Çalıştayı"na katıldı.
Bakan Soylu, Düzce depreminin yıldönümü olan 12 Kasım'da saat 18.57'de Türkiye genelinde deprem tatbikatı yapılacağını açıkladı.
Bakan Soylu şunları söyledi:
"Bizim ülke tatbikatımız 12 Kasım'da Düzce depreminin yıldönümünde ülke tatbikatı yapılacak. Saat 18.57'de. Türkiye'nin tüm bölümlerinde tatbikat yapacağız. Çök-kapan-tutun. Bunun tatbikatını yapacağız. Radyolar anons geçecektir. Televizyonlar otomatik olarak geçecekler. Bütün Türkiye'ye aynı anda mesaj gelmiş olacak. Hem polis hem jandarma telsizini konuşturdular. Şimdi savunma sanayi iki telsizin afet anında birbiriyle konuşturabilecek bir altyapıyı oluşturmuş oldu."