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    • Güncel
    • 10.11.2022 11:05
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    • 10.11.2022 11:16
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    Mahkeme heyetini tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında fezleke hazırlığı

    Son dakika haberi | Eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek tehdit ve hakaretlerde bulunan CHP'li vekiller Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında yürütülen soruşturma dosyası, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na geldi. İnceleme sonrası CHP'li vekiller hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanması bekleniyor.

    Mahkemeyi tehdit eden CHP’lilere fezleke hazırlığı

    CHP'li milletvekilleri Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan'ın, eski Yalova Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılandığı davada mahkeme heyetinin üzerine yürüyerek hakarette bulundukları ve tehdit ettikleri iddiasıyla yürütülen soruşturma dosyası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na geldi.

    CHP'li milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanması bekleniyor.


    *Ali Mahir Başarır

    Yalova Belediyesi'nde gelirlerin büyük çoğunluğunun usulsüz bir şekilde başka bir hesaba aktarıldığının tespiti sonrası başlatılan soruşturmalar kapsamında görevden alınan CHP'li Belediye Başkanı Vefa Salman'ın yargılanmasına devam edildiği sırada CHP'li Salman'ın avukatı Deniz Baykal'ın Salman'ın tek başına yargılanma talebini değerlendiren mahkeme heyeti, talebi uygun bulmayarak reddetti.


    *Turan Aydoğan

    MAHKEME HEYETİNE HAKARET ETTİLER
    Bunun üzerine CHP Genel Başkan Yardımcıları Muharrem Erkek, Seyit Torun, Gamze Akkuş İlgezdi, CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu mahkeme heyetine bağırarak itiraz etti. CHP'li grup, 2. Ağır Ceza Mahkemesi heyetine hakarete varan üslup kullanarak salonu terk etti. Seyit Torun, 'Tetikçilik yapmayın' diye hakarette bulunurken, Ali Mahir Başarır ise parmak salladığı mahkeme başkanına, 'Sana yazıklar olsun' şeklinde bağırdı.


        *Seyit Torun

        DOKUNULMAZLIKLARININ KALDIRILMASI TALEBİYLE FEZLEKE HAZIRLANACAK
        CHP'lilerin söz konusu hakaret ve tehditlerine ilişkin Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılırken, yetkisizlik kararı ile dosya Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenterler Bürosu'na gönderildi. Ankara'ya ulaşan dosyada CHP'li milletvekilleri hakkında dokunulmazlıklarının kaldırılması talebiyle fezleke hazırlanması bekleniyor.

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        Haberler Güncel Mahkeme heyetini tehdit eden CHP'li Ali Mahir Başarır, Seyit Torun ve Turan Aydoğan hakkında fezleke hazırlığı
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