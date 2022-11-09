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    • 09.11.2022 20:43
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    • 09.11.2022 21:23
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    Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem! Başkan Erdoğan, Özbekistan'a gidiyor

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan Özbekistan'a gidiyor. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak. ifadeleri kullanıldı.

    Başkan Erdoğan Özbekistan’a gidiyor

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, "Türk Medeniyeti İçin Yeni Dönem: Ortak Kalkınma ve Refaha Doğru" temasıyla düzenlenen Zirvede, dönem başkanlığı Türkiye'den Özbekistan'a devrolacak.



    ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK
    Zirvede, 12 Kasım 2021 tarihli İstanbul Zirvesi'nde kabul edilen ve Teşkilat'ın 20 yıllık yol haritasını oluşturan Vizyon Belgesi'nin ilk 5 yıllık uygulama kılavuzunu teşkil edecek "Strateji Belgesi" başta olmak üzere, Teşkilat'ın işleyişine ve geleceğine dair önemli kararlar alınacak.

    BAŞKAN ERDOĞAN'IN HİTABI OLACAK
    Üye ülkeler arasındaki iş birliğinin her alanda daha da geliştirilmesi için atılacak adımların değerlendirileceği Zirve'nin 11 Kasım Cuma günkü oturumunda, Başkan Erdoğan'ın hitabı olacak. Zirve kapsamında Erdoğan'ın, katılımcı liderlerle ikili görüşmeler gerçekleştirmesi de öngörülüyor.
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