Mahmut Övür'den bomba iddia: Meral Akşener Buğra Kavuncu'yu görevden alacak VIDEO



"AKŞENER, BUĞRA KAVUNCU'YU GÖREVDEN ALACAK"

Övür, "Buğra Kavuncu veliaht ilan edilen bir adam. Ben yarın köşe yazımda yazdım, görevden önümüzdeki günlerde alınacak. Yerine gelecek kişinin de belli olduğu söyleniyor." dedi.







ADI FETÖ İDDİALARINA KARIŞMIŞTI

Kavuncu'nun adı FETÖ iddialarına karışmış, son olarak da Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına karşı çıktığı için CHP'liler tarafından hedef tahtasına konmuştu.

İYİ Parti'nin ağır toplarından Ümit Özdağ, geçtiğimiz yıllarda Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddia etmişti. Gelişme sonrası Özdağ, parti disiplin kuruluna sevk edilmiş ve karar sonrasında istifa ederek Zafer Partisi'ni kurmuştu.