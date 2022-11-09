11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü

6 Kasım 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 11 Kasım Günü 'nün, Ülkemizde ' Milli Ağaçlandırma Günü ' olarak kutlanması uygun görülmüş, 2019'dan bu yana da 11 Kasım günü, Bakanlığımızın koordinasyonunda, kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel kişilerin de katılımları ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip ERDOĞAN'ın da teşrifleriyle tüm yurtta eş zamanlı fidan dikim etkinlikleri yapılarak kutlanmıştır.





2019 yılında "Geleceğe Nefes" mottosu ile yola çıkılan projede;1 günde, 5.223 adet farklı lokasyonda 1,2 milyon kişinin katılımıyla 13,8 milyon fidan toprakla buluşturulmuş, bu çalışmalar içerisinde Çorum'da yapılan fidan dikim etkinliğinde, 1 saat içerisinde yaklaşık 3.000 kişinin katılımıyla dikilen 303.150 adet fidan Guinness rekoru olarak tescil edilmiştir.





2020 yılında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" mottosu kullanılmış, yine 1 günde 1.052 farklı lokasyonda, 4,5 milyon adet fidan toprakla buluşturulmuştur. Ankara-Çubuk'ta yapılan fidan dikim etkinliklerine, 50'den fazla yabancı ülke temsilcileri katılım sağlamış ve her ülke adına büyükelçileri veya yabancı misyon eliyle fidanlar dikilmiştir. Ayrıca, 3 kıtada yer alan 28 ülkede yaklaşık 50.000 adet fidan toprakla buluşturulmuştur.





Çubuktaki etkinlikte 21.826 metre karelik alandaki Türkiye haritası üzerinde 452.023 fidan dikilerek oluşturulan dünyanın en büyük ağaç mozaik resmi, Guinness rekoru olarak tescil edilmiştir.





2021 yılında "Geleceğe Nefes, Dünyaya Nefes" mottosu yine kullanılmış, e tkinliğe, 69 ülkeden 1 Başbakan, 17 Bakan, 50 büyükelçi, 6 uluslararası kuruluş temsilcisi olmak üzere, yabancı misyondan 190 kişi katılım sağlamıştır.







Ana etkinlik Cumhurbaşkanlığı külliyesi yakınındaki AOÇ arazisinde yapılmış, 81 ilde yaklaşık 1.000 farklı noktada, 300 bin kişinin katılımıyla 5,2 milyon fidan toprakla buluşturulmuştur.





2022 yılında "TÜRKİYE YÜZYILINA NEFES" mottosuyla kutlanacak olan 11 Kasım Milli Ağaçlandırma gününün Ankara'daki Programı 15 Temmuz Müzesinin yanındaki AOÇ Millet Ormanı'nda icra edilecektir. Aynı yerde 2.275 m2 lik bir alan üzerinde yaklaşık 100 bin fidan dikilerek bitkilerle Türkiye Yüzyılı Logosu oluşturulmuştur. Ayrıca 81 İlde 1023 farklı lokasyonda yine her yaştan 100 binlerce kişinin katılımıyla Ülke genelinde asgari 4 milyon fidanın toprakla buluşturulması sağlanacak, diğer illerde Bitkilerle Türkiye Yüzyılı Logosu oluşturulacaktır.





Bu sene 11 Kasım gününde Özbekistan Semerkant'ta Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısının yapılacak olması sebebiyle, Milli Ağaçlandırma Günü Kutlamaları bu toplantıya katılım sağlayacak olan Macaristan, Azerbaycan, Özbekistan, Kazakistan, Türkmenistan, Kırgızistan ve Türkiye de aynı anda icra edilecektir. Ülkemizde Milli Ağaçlandırma Günü olarak düzenlenen bu etkinlik bir nevi Türk Dünyası Ağaçlandırma Günü olarak kutlanacaktır.







11 Kasım günü Semerkand Registan Meydanında Türkiye saati ile saat 11:00 de Liderler 'de fidan dikimi yapacak ve kendi ülkelerindeki fidan dikim etkinliklerine canlı bağlantı ile katılacaklardır.





Beştepe AOÇ Millet Ormanındaki ana etkinlikte Tarım ve Orman Bakanı Sayın Vahit KİRİŞCİ ve Cumhurbaşkanı Yardımcımız Sayın FUAT OKTAY Bey'in protokol konuşmalarının ardından Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Konsey Toplantısı katılımcıları olan Ülkemiz dışındaki diğer 6 Ülkenin Büyükelçilerinin de katılımlarıyla Ülkeler adına fidan dikimleri yapılacaktır.