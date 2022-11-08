Cumhuriyet'te Barış Terkoğlu'nun 'İmamoğlu'nun davasına bakan hakim sürüldü' yalanı patladı! Hakim FETÖ'cü çıktı

CUMHURİYET'TE BARIŞ TERKOĞLU HAKİMİ SAVUNDU

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. 11 Kasım'da görülecek davanın hakiminin Hakimler ve Savcılar Kurulunca (HSK) Yaz Kararnamesi ile İstanbul'dan Samsun'a atanması bazı gazeteciler tarafından "İmamoğlu'na siyasi yasak cezası verilecek" olarak yorumlandı. Cumhuriyet Gazetesi Yazarı Barış Terkoğlu, bir yazı kaleme alarak davaya bakan 7. Asliye Ceza Mahkemesinin hakimi Hüseyin Zengin'in olağandışı bir şekilde Samsun'a gönderildiğini iddia etti. Terkoğlu, Zengin'in çevresinde güvendiği arkadaşlarına "Bazı savcılar aracılığıyla, İmamoğlu'na iki yıldan fazla ceza vererek, onu siyasi yasaklı hale getirmem telkin edildi" dediğini iddia etse de Sabah gazetesinde o hakim hakkında önemli bilgiler yer aldı.