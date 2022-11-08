8 KASIM 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | toki.gov.tr çekiliş sonuçları | TOKİ KARS, SİİRT, ŞIRNAK, IĞDIR, BATMAN İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile bugün takip edilebilecek. 8 Kasım Salı günü Kars'ta 1070 ve Siirt'te 903 sosyal konut kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura çekimi noter aracılığıyla canlı yayında tamamlanacak.
TOKİ KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?
TOKİ kuraları 12 il için tarihleri belirlendi. 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan kuraları ile başladı. 12 il için belirlenen kuralar 10 gün içinde tamamlanacak. Kura saatleri TOKİ resmi sitesi üzerinden de ilan edildi. 250 bin konutun kurası ise Mart ayına kadar tamamlanacak. Kuralar saat 09.00'da başlıyor, noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleşiyor. İlk kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için gerçekleşiyor.
KARS KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?
TOKİ Kars kura çekilişi canlı yayını ile 1070 konutun sahibi belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.