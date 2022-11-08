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    • Güncel
    • 08.11.2022 23:39
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    • 08.11.2022 23:39
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    8 KASIM 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | toki.gov.tr çekiliş sonuçları | TOKİ KARS, SİİRT, ŞIRNAK, IĞDIR, BATMAN İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

    Kars ve Siirt TOKİ kura çekilişi binlerce kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Noter huzurunda gerçekleştirilen TOKİ kura çekilişi, akşam saatlerinde kura sonuçları ile erişime açılacak. Kars ve Siirt'te TOKİ kura sonuçları canlı yayın ile takip edilebilecek. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum TOKİ kuraları ile ilgili tarih ve saat açıklamasında bulundu. Bugün Şırnak ve Ardahan illeri için kura çekimi gerçekleşti.TOKİ kura sonuçları nasıl izlenebilecek? İşte detaylar...

    takvim.com.tr
    8 KASIM 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI

    TOKİ kura çekilişi canlı yayın izle ekranı ile bugün takip edilebilecek. 8 Kasım Salı günü Kars'ta 1070 ve Siirt'te 903 sosyal konut kura çekilişi gerçekleştirilecek. Kura çekimi noter aracılığıyla canlı yayında tamamlanacak.

    TOKİ KURALARI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA ÇEKİLECEK?

    TOKİ kuraları 12 il için tarihleri belirlendi. 7 Kasım'da Şırnak ve Ardahan kuraları ile başladı. 12 il için belirlenen kuralar 10 gün içinde tamamlanacak. Kura saatleri TOKİ resmi sitesi üzerinden de ilan edildi. 250 bin konutun kurası ise Mart ayına kadar tamamlanacak. Kuralar saat 09.00'da başlıyor, noter huzurunda ve canlı olarak gerçekleşiyor. İlk kuralar Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi için gerçekleşiyor.

    KARS KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

    TOKİ Kars kura çekilişi canlı yayını ile 1070 konutun sahibi belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.

        TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

        TOKİ KURA ÇEKİMİ TARİHLERİ

        🔸7 Kasım Pazartesi: Şırnak 1.450, Ardahan 250 konut

        🔸8 Kasım Salı: Kars 1.070, Siirt 903 konut

        🔸9 Kasım Çarşamba: Iğdır 550, Batman 1.850 konut

        🔸10 Kasım Perşembe: Ağrı 1.480 konut

        🔸10 Kasım Perşembe-11 Kasım Cuma: Mardin 2 bin 550 konut

        🔶11 Kasım Cuma-12 Kasım Cumartesi: Van 2 bin 800 konut

        🔶13-14-15-16 Kasım Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba: Şanlıurfa 7 bin 100 konut

        🔶15 Kasım Salı: Hakkâri 804 konut

        🔶16 Kasım Çarşamba: Bitlis 1.250 konut

        SİİRT KURA ÇEKİLİŞİ TOKİ CANLI YAYINI NASIL İZLENİR?

        TOKİ Siirt kura çekilişi canlı yayını ile 903 konutun sahibi belli olacak. Öncelikle şehit aileleri, harp ve vazife malulleri ile dul ve yetimleri kategorisinde başvuru yapan kişilerin konut çekilişi sonrası normal başvuru yapan kişiler için süreç devam edecek.

        TOKİ ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

        KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

        Ayrıca 9 Kasım'da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman'da, 10 Kasım'da 1480 konut için Ağrı'da, 10-11 Kasım'da 2 bin 550 konut için Mardin'de, 11-12 Kasım'da 2 bin 800 konut için Van'da, 13-14-15-16 Kasım'da 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da, 15 Kasım'da 804 konut için Hakkari'de ve 16 Kasım'da 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak.
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        Haberler Güncel 8 KASIM 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | toki.gov.tr çekiliş sonuçları | TOKİ KARS, SİİRT, ŞIRNAK, IĞDIR, BATMAN İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI
            SON DAKİKA