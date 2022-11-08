8 KASIM 2022 TOKİ KURA ÇEKİMİ CANLI İZLE | toki.gov.tr çekiliş sonuçları | TOKİ KARS, SİİRT, ŞIRNAK, IĞDIR, BATMAN İSİM LİSTESİ SORGULAMA EKRANI

KURA ÇEKİMİ TAKVİMİ

Ayrıca 9 Kasım'da 550 konut için Iğdır ve 1850 konut için Batman'da, 10 Kasım'da 1480 konut için Ağrı'da, 10-11 Kasım'da 2 bin 550 konut için Mardin'de, 11-12 Kasım'da 2 bin 800 konut için Van'da, 13-14-15-16 Kasım'da 7 bin 100 konut için Şanlıurfa'da, 15 Kasım'da 804 konut için Hakkari'de ve 16 Kasım'da 1250 konut için Bitlis'te kura çekimi yapılacak.